Sanitas no cumple con patrimonio ni con reservas técnicas; deudas crecen exponencialmente: minsalud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está en el centro de la polémica por las recientes decisiones quese tomaron en las últimas horas por parte de la Superintendencia de Salud, que ordenó la intervención a la EPS Sanitas. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el funcionario respondió a los cuestionamientos y aseguró que no se trató de una movida política ni nada relacionado.

“Nosotros no estamos liquidando (…) La orden del señor presidente ha sido claramente defender hasta donde sea posible y no dejar liquidar ni una clínica ni un hospital y por eso que hemos presentado la reforma para defender a las EPS para que no tengan un problema grave, que es el problema de ser aseguradoras financieras, porque resulta que no están cumpliendo con ese precepto”, detalló.

De acuerdo con el ministro Jaramillo, en el caso específico de Sanitas“desafortunadamente, no cumple ni con el patrimonio adecuado ni cumple con las reservas técnicas y, fuera de eso, sus deudas se han ido acrecentando de una manera exponencial”. Explicó que, incluso, han llegado ya “a más de dos billones con corte al 31 de diciembre” y que hoy puede ser “fácilmente una cifra mucho más grande de adeudarle”.

Aseveró que lo que ahora están intentando “es prevenir una situación que no viene de hoy”. Los problemas en el sistema, recordó el ministro, también ocurrieron en el 2014, con Alejandro Gaviria; en el 2016, cuando “le dieron a la EPS siete años para su recuperación”. Luego, años más tarde, “crearon el programa de reorganización institucional, sobre el cual les dieron diez años para recuperarse”.

Recalcó que, aunque se han lanzado muchos salvavidas, la EPS siguen en “una situación de incumplimiento con sus proveedores” y, por eso, fue necesaria la intervención.

“Entonces, si la EPS no le está pagando a las IPS, a las clínicas, hospitales, a las droguerías, a quienes proveen de medicamentos, comienzan los problemas y eso es lo que nosotros estamos determinando. Eso es lo que se está presentando, las quejas de estas IPS y, por supuesto, tenemos que entrar a corregir, entrar a intervenir para ponernos de acuerdo con el dueño”, enfatizó.

