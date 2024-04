Preocupación en algunos de los 131.000 usuarios de Sanitas en Antioquia tras intervención de la EPS

Durante toda la mañana de este miércoles, decenas de personas afiliadas a la EPS Sanitas llegaron hasta sus diferentes sedes en Antioquia, en especial a la ubicada en Punto Clave en Medellín donde no se registraron anormalidades y fueron atendidas sin contratiempos.

En Antioquia hay más de 131.000 afiliados a Sanitas, de los cuales hay cerca de 63.000 en Medellín. Blu Radio habló con ellos sobre la decisión de intervenir la EPS: "yo no estoy de acuerdo, porque me parece que siempre que hacen estas intervenciones, termina mal el tema de la EPS, y Sanitas ha sido una EPS que a mi familia y a mí en particular, toda la vida nos ha servido demasiado. Totalmente en desacuerdo", dijo un ciudadano.

La Coordinadora Regional de Servicios de Sanitas, Diana Hernández, se refirió al manejo y el funcionamiento que está teniendo Sanitas en el departamento.

"Los alineamientos es continuar prestando lo mejor que podamos el servicio a nuestros usuarios. Ha estado todo con normalidad, los usuarios en este momento están todos sentados, atendiéndose y pues prestándole los servicios y todas las autorizaciones que ellos soliciten. Hasta ahora no hay ninguna anomalía y esperamos continuar el resto de la tarde con toda la satisfacción para ellos", expresó Hernández.

En Medellín las personas aseguran que la atención de Sanitas es excelente: "nunca nos ha faltado nada, lógicamente que como todo tiene su camino para darle tratamiento, pero no podemos quejarnos, todo ha sido excelente y bueno. Nos han atendido muy bien, con medicamentos, con todo, nos corren exámenes, excelente EPS".

Las consecuencias de la intervención a la EPS Sanitas no generaron efectos secundarios en Medellín, por el contrario, se evidenció una atención oportuna a los usuarios quienes han mostrado su rechazo a la medida del Gobierno nacional.

Decenas de personas afiliadas a la EPS Sanitas en el Valle de Aburrá llegaron diferentes sedes y fueron atendidas sin contratiempos. La mayoría de usuarios no está de acuerdo con la intervención que se anunció, ya que según ellos, "Sanitas es excelente". Informa: @PGarciasolano pic.twitter.com/u0F2LieuOz — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 3, 2024