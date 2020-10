Suscríbase al Webinar Latinoamericano: la sexualidad en la mujer madura

La sexualidad es una etapa muy especial de nuestras vidas y trae consigo un sin número de preguntas; muchas que se responden en el camino a lo largo de nuestras vidas y otras continúan siendo un interrogante. Lo que sí tenemos claro, es que todas las mujeres tenemos un mismo propósito, vivir una sexualidad plenamente. Por esto, al final de este artículo encontrará una invitación muy especial que no se puede perder.

Para algunas mujeres, la sexualidad puede experimentarse desde una edad más temprana. Para otras, puede tomar más tiempo e, incluso, vivirla en una etapa más madura.

Sin importar la edad, la sexualidad continúa siendo una herramienta de autoconocimiento, autoconfianza, seguridad y empoderamiento. Para vivirla, no basta solo con llegar al acto sexual. Es también un proceso en el que experimentamos conocernos y reconocernos a nosotras mismas; lo que nos gusta y lo que no, lo que nos causa placer y lo que no tanto; pero, sobre todo, el vivir un encuentro único y especial.

En la sexualidad, la aceptación por mí misma, el deseo y la creatividad son claves para disfrutar de este momento tan maravilloso.

Es un vínculo que creamos no solo para conocernos, sino, para disfrutar mediante ese deseo o apetito sexual que sentimos, tanto hombres como mujeres.

En ocasiones, la sexualidad se convierte en un tema tabú y podemos llegar a sentir un sentimiento de culpa o vergüenza porque no es un tema de conversación que tengamos con cualquier persona.

A veces la guía o conocimiento que adquirimos es de personas a las que les tenemos más confianza, como amigas, pareja o alguna asesoría que recibimos por parte de un experto. Y esto nos puede llevar a sentirnos frustrados porque cohibimos un estado natural de nuestro cuerpo y mente teniendo un sentimiento de culpa.

En la adultez, la sexualidad se transforma porque experimentamos cambios físicos, mentales y en nuestra zona íntima. Y es a partir de esta etapa donde identificamos que algunos de esos cambios influyen en la manera de vivir la sexualidad. Parte de esos cambios de dan con ciclos menstruales irregulares, resequedad en la zona vaginal, disminución en las hormonas y otros cambios en nuestra zona íntima que pueden llevar a preguntarnos qué pasa en nuestro cuerpo que pueden interferir en la intimidad. Desde la parte física llega también la aparición de estrías, celulitis, flacidez de la piel... y desde la parte emocional cambios en el humor.

Hay que tener presente que a todos esos cambios que llegan a nuestra vida, les podemos dar un giro positivo y volverlos nuestros mejores aliados, hablando abiertamente de cómo nos sentimos, lo que queremos y como enfrentamos esos cambios solas o en pareja y, como vemos la vida con seguridad y confianza.

Muchas mujeres continuamos teniendo dudas relacionadas sobre la sexualidad y nos preguntamos: ¿cuál es la clave para mantener viva la sexualidad en la madurez? La respuesta es sencilla y te conecta con tu yo interior: amor propio.

Para vivir una sexualidad consciente en la adultez, nos gustaría que, entre mujeres, hablemos sobre sexualidad en la edad madura.

Por eso, queremos ofrecerle una invitación muy especial. El próximo 8 de octubre a las 5 p.m., hora de Colombia, Flavia Dos Santos, sexóloga y consejera sexual, nos estará acompañando en el Webinar Latinoamericano de la marca TENA, resolviendo todas las dudas sobre la sexualidad en la mujer madura.

Regístrese gratis antes del evento en este enlace: www.tena.com.co/webinar