Terapia neuromedular: ¿cómo funciona y cuándo puede evitar una cirugía de columna?

El dolor de espalda puede aparecer por diferentes causas y no todas requieren el mismo tratamiento. Factores como la postura, la actividad física y algunas alteraciones de la columna pueden estar detrás de las molestias, por lo que reconocer las señales que pueden indicar una mala postura corporal puede ser un primer paso antes de buscar atención especializada.

En entrevista con En Blu Jeans, el doctor Pedro Cristancho, médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander y especialista en medicina alternativa, habló sobre la denominada terapia neuromedular, un procedimiento que asegura utilizar desde hace 35 años en pacientes con determinadas molestias de columna.

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¿Qué es la terapia neuromedular?

Cristancho explicó que el procedimiento utiliza agujas y un electroacupuntor y que se realiza de manera ambulatoria. Según señaló durante la entrevista, su objetivo es tratar zonas en las que existe dolor asociado a problemas de columna y, en determinados pacientes, evitar una intervención quirúrgica.

“La terapia neuromedular es una técnica que evita la cirugía de la columna vertebral. Se practica con unas agujas, es un proceso totalmente ambulatorio, y este es un neuroacupuntor. Yo trabajo por ese par de elementos que no son nada invasivos”, explicó.



El médico indicó que antes del procedimiento solicita una resonancia magnética o una radiografía, con el objetivo de identificar dónde se encuentra la lesión. También aseguró que el paciente puede regresar a su casa u oficina después de realizarlo.

Al ser preguntado por posibles complicaciones, Cristancho afirmó: “Absolutamente ninguna. Eso es un procedimiento inocuo, que no tiene efectos secundarios. El procedimiento se pide de antemano una resonancia magnética o una radiografía y esto me sirve a mí para hacer un diagnóstico y poder penetrar las agujas en el sitio donde realmente es, en los discos intervertebrales”.

Dolor de espalda Foto: AFP

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¿En qué casos se utiliza y qué resultados asegura tener?

De acuerdo con Cristancho, los síntomas que tiene en cuenta son dolor, ardor, adormecimiento, calambres y dificultades para caminar, entre otras molestias. También señaló que encontrar una hernia en una imagen diagnóstica no significa una persona necesite el procedimiento si no presenta síntomas.

Uno de los problemas abordados durante la entrevista fue la ciática, que puede producir molestias que se extienden hacia las piernas y dificultar actividades cotidianas. Cristancho señaló que dentro de su experiencia ha tratado este tipo de cuadros y aseguró haber atendido alrededor de 18.000 pacientes en el país.

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Sobre los resultados que observa después de aplicar la técnica, el médico afirmó: “Sí, sí, el procedimiento funciona el primer día, el paciente se cura entre el 50 y el 90 por ciento”.

El especialista también relató casos de personas que, según aseguró, recuperaron movilidad después del tratamiento. Sobre una de sus pacientes recordó: “Me la llevaron en una silla porque no podía caminar y la paciente, la Negra Grande de Colombia, salió caminando cargando la propia silla. Yo no soy milagroso, soy un médico bien aplicado a la columna vertebral”.

Posición de la espalda Foto: referencia, Flow

¿Cómo cuidar la columna?

Además del tratamiento, el médico hizo énfasis en la prevención. Recomendó cuidar la postura desde edades tempranas y evitar movimientos o actividades que puedan provocar lesiones cuando no existe preparación adecuada.

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También aseguró que actualmente recibe niños y adultos con molestias cervicales por permanecer con la cabeza inclinada mientras utilizan dispositivos electrónicos.

“Está llegando mucho paciente, mucho niño con problemas de dolor en la región cervical, en los omóplatos, en los hombros, en el cuello”, aseguró.

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Para dormir, recomendó un colchón firme y una almohada baja, de máximo 10 centímetros, y aconsejó evitar permanecer viendo televisión con varias almohadas elevando la cabeza.

Cristancho indicó además que ha aplicado la terapia en pacientes de diferentes edades y en personas que ya habían sido sometidas previamente a cirugías de columna, aunque señaló que en estos últimos casos la aplicación puede resultar más difícil por los cambios que deja la cicatrización.

Escuche la entrevista completa aquí: