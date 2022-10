“Tres meses es demasiado”: virólogo a propuesta de extender cuarentena

El médico virólogo y director del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, Luis Enjuanes, es uno de los expertos que trabaja en la vacuna contra la enfermedad.

Enjuanes, quien contrajo la enfermedad, indicó que son varios países lo que están trabajando en la vacuna contra el COVID-19.

Publicidad

“Hay muchos laboratorios que lo están intentando, el más avanzando es la vacuna china, porque el sistema se conoce y es más fácil de implementa”, explicó.

Actualmente, en el laboratorio del virólogo trabajan dos vacunas; una de ellas similar a la de China.

“En el centro hay dos vacunas, una parecida a la china y la última es una vacuna basada en el propio virus”, dijo.

Publicidad

Sobre la propuesta de extender la cuarentena por tres meses, Luis Enjuanes explicó que aunque sea una medida es necesaria, tres meses sería “demasiado”.

“Las cuarentenas son eficaces e imprescindibles, tres meses es demasiado. Lo que no ayuda es no hacerla. De lo contrario el número de asciende. Como pasa en Italia, Francia y China los hospitales no tienen la capacidad en URI’S para tratar el personal”, indicó el experto.

Publicidad

Asimismo,

aseguró que la cuarentena no se puede levantar por completo en los países.

Vea aquí: Posible contagio de coronavirus en cárceles preocupa a la Corte Constitucional

“La cuarentena no se puede subir de forma completa, los gobierno lo saben, lo que hace es librar sector por sector (…) no me cabe duda de que si no se hace así volvería una segunda ola de infectados”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa con el médico virólogo en Mañanas BLU aquí:

Publicidad