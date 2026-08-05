¿Tuvo varicela? Podría desarrollar esta enfermedad años después

Aunque muchas personas creen que la varicela es una enfermedad que solo afecta durante la infancia, los especialistas advierten que el virus puede permanecer en el organismo durante décadas y reaparecer años más tarde en forma de herpes zóster, una enfermedad que puede provocar dolor intenso, complicaciones y afectar seriamente la calidad de vida, especialmente en adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado.

De acuerdo con la Liga Colombiana Contra el Cáncer, el herpes zóster es producto de la reactivación del virus de la varicela, que permanece inactivo en el sistema nervioso después de la infección inicial. Cuando las defensas del organismo disminuyen, el virus puede activarse nuevamente y generar una erupción dolorosa acompañada de otras complicaciones.

Las cifras muestran la magnitud del problema. Se estima que una de cada tres personas desarrollará herpes zóster en algún momento de su vida. Sin embargo, el riesgo aumenta considerablemente a partir de los 50 años y en pacientes con enfermedades que afectan el sistema inmunológico.

Entre las personas más vulnerables se encuentran quienes reciben tratamientos contra el cáncer, como quimioterapia o inmunoterapia, pacientes trasplantados, personas con enfermedades autoinmunes que requieren medicamentos inmunosupresores y quienes padecen otras condiciones que reducen las defensas naturales del organismo.



El doctor Edgar Pulido, director médico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, explicó que esta enfermedad puede representar mucho más que una simple erupción en la piel.

"Este es un llamado a todos los adultos mayores de 50 años para que consulten con su médico sobre la vacunación. En el caso de las personas con cáncer o con el sistema inmunológico debilitado, la prevención cobra aún mayor importancia, ya que la reactivación del virus puede ser más agresiva e incluso interferir temporalmente con algunos tratamientos oncológicos", señaló el especialista.

Según la entidad, la vacunación con una vacuna recombinante se ha convertido en una de las principales herramientas para disminuir el riesgo de desarrollar herpes zóster y sus complicaciones, no solo en pacientes inmunosuprimidos, sino también en familiares y cuidadores que hacen parte de su entorno.

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El costo sigue siendo una barrera

Pese a los beneficios de la inmunización, la Liga Colombiana Contra el Cáncer advirtió que en Colombia el acceso continúa siendo limitado debido a que la vacuna contra el herpes zóster aún no hace parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

1 de cada 3 personas desarrollará herpes zóster en algún momento de su vida Foto de: Magnific

Esto significa que la mayoría de las personas interesadas en recibirla debe asumir el costo de manera particular. Con el objetivo de ampliar el acceso, la organización anunció que ofrece esta vacuna a un precio inferior al del mercado, buscando que más personas en condición de riesgo puedan protegerse y prevenir hospitalizaciones o un deterioro significativo en su estado de salud.

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Los mitos más comunes sobre el herpes zóster

La Liga Colombiana Contra el Cáncer también aprovechó para desmentir algunas creencias que aún persisten alrededor de esta enfermedad.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que haber tenido varicela durante la infancia protege contra el herpes zóster. En realidad, ocurre lo contrario: esa infección es precisamente la que permite que el virus permanezca en el cuerpo y pueda reactivarse años después.

Otro mito es creer que el herpes zóster solo aparece una vez. Los especialistas aclaran que una persona puede presentar nuevos episodios, especialmente si su sistema inmunológico continúa comprometido.

También es falso que únicamente los pacientes en quimioterapia estén en riesgo. Personas que reciben tratamientos biológicos, corticoides por períodos prolongados, inmunoterapia, pacientes trasplantados o quienes padecen enfermedades que disminuyen las defensas también pueden desarrollar la enfermedad.

Asimismo, los expertos indican que quienes ya tuvieron herpes zóster pueden beneficiarse de la vacunación para disminuir la posibilidad de una nueva reactivación, siempre bajo la orientación del médico tratante.

Finalmente, aunque la mayor parte de los casos ocurre después de los 50 años, la edad no es el único factor de riesgo. Cualquier persona que desarrolle inmunosupresión por una enfermedad o un tratamiento médico puede presentar herpes zóster, incluso antes de esa edad.

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Por ello, la Liga Colombiana Contra el Cáncer reiteró el llamado para que las personas con factores de riesgo consulten con su médico sobre la posibilidad de vacunarse. La entidad insiste en que prevenir esta enfermedad puede evitar complicaciones que afecten la autonomía, retrasen tratamientos médicos y reduzcan significativamente la calidad de vida.