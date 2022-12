“Un cura bendijo nuestro primer marcapasos”: Jorge Reynolds

No fueron pocos los temores que sintió el ingeniero Jorge Reynolds en 1958 cuando instaló el marcapasos artificial externo con electrodos internos que asegura haber inventado.

En una charla sostenida en Mañanas BLU, le contó al equipo dirigido por Camila Zuluaga cómo fueron esos momentos de tensión que vivió el bogotano nacido en 1936.

“Estábamos comenzando a hacer ensayos sobre los marcapasos y de un momento a otro llegó un paciente remitido desde Guayaquil, Ecuador. La única solución que tenía era instalar ese marcapasos que preparábamos”, dijo Reynolds.

Las dudas se apoderaron del ingeniero, pues no se sentía bien al instalar un dispositivo que aún hacía parte de análisis.

“Me pareció fuera de límites ir a ensayar en un humano algo que estaba en experimentación. Hicimos el procedimiento cuando mis compañeros llevaron al sacerdote del hospital y me convencieron que si se moría el paciente no me iba al infierno”, cuenta el ingeniero.

A pesar de todo pronóstico, el marcapasos fue instalado. Según Reynolds, que hoy tiene 82 años, el marcapasos fue catalogado como uno de los 100 mejores inventos del planeta.

“Según el último censo que se hizo hace año y medio en Estados Unidos, ya van 84 millones de personas que se han beneficiado con los marcapasos”, afirma.

“Una de las cosas importantes es que estamos aumentando el promedio de vida de las personas, pues las patologías en el corazón siguen siendo unas de las primeras causas de muertes en el mundo”, agrega.

Escuche la entrevista completa aquí:

