No es causa justa de despido que un trabajador no se vacune contra el COVID: MinTrabajo

El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, habló sobre la propuesta de su cartera para que los empleados tengan un día libre y remunerado para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. El funcionario se refirió, también, a la posibilidad de que un trabajador sea despedido si se rehúsa a ser vacunado.

“La resolución lo que busca, en primer lugar, es tener en cuenta que en Colombia existe la posibilidad de tres días para permiso especial remunerado y se pueda hacer alguna actividad necesaria o calamidad. Dentro de estos tres días, usted puede tranquilamente utilizar su día, para permiso, para ir a vacunarse, si es que así lo requiere”, indicó el funcionario.

Cabrera sostuvo que la medida se tomó por casos de empleadores que se resistieron a dar permisos a trabajadores para ir a vacunarse.

“Tenemos que vacunarnos, obviamente dentro de la autonomía de cada quién, pero instamos a que se cumpla con el tema para ayudar a la sociedad y a la reactivación segura que estamos implementando en Colombia”, indicó el ministro.

“Tenemos que agotar esta instancia de trabajador y empleador, para que se pongan de acuerdo. Así el trabajador no tendrá la disculpa de que no le dieron permiso”, complementó.

Sobre la posibilidad de que una empresa prescinda de los servicios de un trabajador si no se vacuna, Cabrera dijo que de acuerdo con la legislación colombiana ello no es posible.

“En Colombia el tema de la vacunación o no vacunarse no existe dentro de la legislación. Si alguna persona, algún empleador utiliza esa figura de despido injustificado, sin justa causa, pues incurre en las sanciones que están contempladas en el Código Sustantivo de Trabajo”, explicó el funcionario.

“No es causa justa no vacunarse. No puede obligarse a una persona a vacunarse porque la norma no lo permite. Ya miraremos más adelante cuando tengamos todas las dosis completas”, añadió.

Escuche al ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, en entrevista con Mañanas BLU: