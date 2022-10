“Yo lo presentía, pero no creí que eso me fuera a pasar a mí”: sobreviviente de cáncer de mama

El cáncer de mamá es la enfermedad que mayor número de muertes ocasiona en Colombia, y cada año se diagnostican más de 15.000 casos nuevos. Se trata de una afección que es producida por el incremento anormal y descontrolado de las células mamarias, que conlleva la formación de un tumor dentro de la mama.

Betsy Niño es una de las 15.000 mujeres que son diagnosticadas cada año. Entre lágrimas contó a Blu Radio que gracias a los tratamientos médicos ha superado poco a poco esta enfermedad, pero que ha sido un proceso difícil, no solo para ella, también para su familia.

“Yo lo presentía, pero no creí que eso me fuera a pasar a mí. Yo decía: ‘No, cómo me va a pasar eso a mí’. Yo tenía mi pelo largo y lacio, fue muy duro perderlo. Gracias a Dios ya terminé mis quimios, estoy esperando la cirugía donde me quitarán una parte del seno y me van a hacer vaciamiento de ganglios”, señaló Betsy.

El panorama colombiano se replica a nivel internacional, razón por la que esta patología es una preocupación de salud pública y prioridad en la generación de políticas.

“Uno de los datos importantes es el número de mujeres jóvenes que tienen cáncer de seno en nuestro país. según el estudio ACM1 de la Asociación Colombiana de Mastología, se calcula que el 32 %, o 1 de cada 3 mujeres, son diagnosticadas antes de los 50 años y el 12 % antes de los 40”, subrayó doctor Sebastián Quintero, mastólogo, cirujano de tejidos blandos y fundador y promotor de la Fundación Salud Querida.

Los médicos insisten en que la prevención salvada vidas, pues el Ministerio de Salud señala que la detección temprana y la atención inmediata disminuye en un 25 % la probabilidad de morir por este cáncer.

