A integrante de Morat le negaron la entrada a reconocida discoteca en México por su vestimenta

A Simón Vargas, vocalista y bajista de la famosa banda Morat, le negaron la entrada a la discoteca “Bárbaro Club House” en Ciudad de México, debido a su vestimenta. La situación fue denunciada públicamente por Cons Arroyuelo, cuñada del músico, a través de un video en redes sociales.

El incidente ocurrió el pasado viernes 17 de mayo, durante la celebración del cumpleaños del novio de Arroyuelo en el mencionado establecimiento. Según el relato de la joven, su hermana le informó que Simón no estaba siendo admitido porque llevaba una playera negra con transparencias, lo que supuestamente incumplía el código de vestimenta del lugar.

Arroyuelo explicó en el video: “Me dijeron que no cumplía con el código de vestimenta, pero como podemos ver aquí, el código de vestimenta no dice absolutamente nada de su playera. A lo cual, después sale mi novio, sale el gerente del lugar y le preguntamos qué está pasando, dijo ‘siendo esto un establecimiento privado, me puedo reservar el derecho de admisión’”.

Para resolver el problema, Simón Vargas intentó cambiarse de atuendo, ya que venía de viaje y tenía más ropa en su automóvil. A pesar de cambiarse la playera por una camisa con botones, el acceso le siguió siendo negado. “¿Cómo vas a hacer un cumpleaños y no dejar pasar a la familia del cumpleañero? Dije ‘no me voy a pelear, es el cumpleaños de mi novio’. Resulta ser que venían del aeropuerto y le dije ‘trae ropa en el coche, si se cambia la playera lo dejas pasar?’ Y me dijo que sí”, comentó Cons Arroyuelo.

Sin embargo, esto no fue suficiente. Arroyuelo denunció que el empleado del establecimiento afirmó que “el problema no era la camisa, sino que simplemente no daba el perfil para entrar al lugar”.

El giro irónico de la situación ocurrió mientras Cons Arroyuelo y sus acompañantes estaban fuera del lugar planeando retirarse, cuando dentro del establecimiento sonaba “Cómo te atreves”, una de las canciones más emblemáticas de Morat.