¿A mamá le gusta el vino? Tres cócteles para sorprenderla en su día especial

El próximo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en Colombia, una fecha que honra a miles de mujeres por su labor y como ejemplo en el hogar como referente de amor, formación y fortaleza. Por eso, muchos aprovechan para tener un detalle con ellas o sorprenderla en esta fecha especial.

Pero hay una bebida que para muchas mujeres se ha vuelto en una de sus favoritas: el vino. No es sorpresa, de hecho, según cifras, en 2025 e vendieron más de 43 millones de botellas en el país y esto ha demostrado como se ha convertido de importante; por eso, una buena copa en este día seria un detalle especial, más con tres ideas de cóctel para hacerlo de manera diferente.

Vino Foto: Pexels

Tres cócteles con vino ideales para celebrar el Día de la Madre

Un informe de Pinta Negra, reconocida marca de vino, mostró tres cócteles ideales para preparar en casa en el Día de la Madre, que le dará otro punto al sabor del vino: Tinto Spritz, Daiquiri de fresas y mimosa, en especial para aquellas que aman de una buena copa acompañada de una charla en horas de la noche.

Así se pueden preparar estos cócteles:



Tinto Spritz: el vino sobre hielo gana frescura sin perder profundidad, y la burbuja aligera sin opacar. Ideal para tardes largas.

Ingredientes:



4 onz de vino tinto

2 onz de ginger

Hielo

Preparación: servir el vino tinto sobre hielo, añadir la soda y mezclar suavemente. Acompañar con una rodaja de naranja.

Daiquiri de fresas con vino blanco: el sabor más vinculado efectivamente al Día de la Madre en Colombia.

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Ingredientes:



2 onz de vino blanco

2 onz de ron blanco

1 onz de jugo de limón

1 onz de sirope simple

4-5 fresas

Hielo

Preparación: triturar las fresas suavemente y mezclar con el resto de los ingredientes en la coctelera. Agitar bien, colar y servir con hielo. Coronar con una fresa entera.

Mimosa con vino blanco: e cóctel de brunch más reconocido para celebrar a mamá en Latinoamérica: domingo, flores, mesa bien puesta.

Ingredientes:



3 onz de vino blanco

3 onz de jugo de naranja

Hielo (opcional)

Preparación: enfriar previamente una copa flauta con hielo. Verter el jugo y completar lentamente con el vino blanco. Mezclar con suavidad.

Tinto spritz, daiquiri de fresas y mimosa // Foto: suministrada