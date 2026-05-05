¿Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Colombia y cómo celebrarlo?

El próximo domingo, 10 de mayo, se celebra el Día de la Madre en Colombia, una festividad establecida por la Ley 28 de 1925 para conmemorar a una de las personas más importantes de miles de familias en todo el país y que quedó establecida para el segundo fin de semana de este mes cada año.

Su origen viene desde hace mucho tiempo, según la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. El inicio de la festividad comenzó de tradiciones antiguas desde la antigua Grecia, donde se honraba a Rea o por Roma con la figura de Cibeles. Pero la versión más moderna fue en 1914 cuando Woodrow Wilson oficializó la fecha en Estados Unidos tras una iniciativa de la activista Ann María Reeves.

Día de la Madre Foto: Pexels.

¿Cómo celebrar el Día de la Madre en Colombia?

Existen diversas actividades, que, desde establecimiento comerciales hasta iniciativas públicas, invitan a las familias a hacer algo diferentes más allá de un simple almuerzo; de hecho, por ejemplo en Bogotá, la Alcaldía tendrá las siguientes actividades:

