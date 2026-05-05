¿Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Colombia y cómo celebrarlo?

El próximo domingo, 10 de mayo, se celebra el Día de la Madre en Colombia, una festividad establecida por la Ley 28 de 1925 para conmemorar a una de las personas más importantes de miles de familias en todo el país y que quedó establecida para el segundo fin de semana de este mes cada año.
Su origen viene desde hace mucho tiempo, según la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. El inicio de la festividad comenzó de tradiciones antiguas desde la antigua Grecia, donde se honraba a Rea o por Roma con la figura de Cibeles. Pero la versión más moderna fue en 1914 cuando Woodrow Wilson oficializó la fecha en Estados Unidos tras una iniciativa de la activista Ann María Reeves.
¿Cómo celebrar el Día de la Madre en Colombia?
Existen diversas actividades, que, desde establecimiento comerciales hasta iniciativas públicas, invitan a las familias a hacer algo diferentes más allá de un simple almuerzo; de hecho, por ejemplo en Bogotá, la Alcaldía tendrá las siguientes actividades:
- Planes para el Día de la Madre en Bogotá (10 y 11 de mayo):
Opciones gratuitas y pagas con actividades culturales, turísticas y gastronómicas.
- Picnics y recreación en parques:
Parques como Simón Bolívar, La Florida, El Tunal y Los Novios ideales para compartir al aire libre.
- Global Big Day (avistamiento de aves):
Actividad en los Cerros Orientales con guías expertos para disfrutar la biodiversidad.
- Noche de salsa para mamá:
Evento en Salsa y Son con homenaje a Tito Gómez y música en vivo.
- Concierto gratuito en Mallplaza:
Presentación de Adriana Lucía el 10 de mayo a las 5:00 p. m.
- Concierto filarmónico gratuito:
Domingo 11 de mayo en la Plazoleta Delia Zapata con la Banda Filarmónica Juvenil.
- Visita a Monserrate:
Plan turístico y espiritual con vista panorámica, restaurantes y artesanías.
- Planes gastronómicos:
Restaurantes y plazas de mercado con oferta nacional e internacional.
- Experiencias destacadas:
- OKA Grill House: brunch al aire libre con música en vivo.
- Hilton Bogotá: menú especial colombiano con ambiente familiar.
- Recorrido por San Felipe (arte):
Galerías abiertas, exposiciones y oferta cultural en uno de los barrios artísticos de la ciudad.