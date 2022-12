A Peter Manjarrés se le dispararon las regalías por plataformas digitales durante la pandemia

En entrevista con Blu 4.0, desde Barranquilla, el reconocido cantante de vallenato Peter Manjarrés explicó que las plataformas digitales le han permitido compensar parcialmente el freno de la industria del espectáculo.

"He hecho varios conciertos virtuales para empresas que me han permitido mantenerme activo en este momento siendo, por supuesto, muy respetuoso de esta época tan difícil", afirmó.

Publicidad

Le puede interesar: Planchando el despecho, una gran aventura musical hacia el pasado

Sobre la distribución de su música en plataformas como Spotify o iTunes, el cantante explicó que le han representado un auge de ingresos en tiempos de pandemia.

"Siendo honesto, de las cosas que me han sorprendido en esta época han sido las regalías digitales que me han entrado. Han sido dos entregas que me parecen una buena suma de dinero y tengo aún otras guardadas en otras plataformas. Aclaro, eso sí, que para obtener esos resultados hay que tener una muy buena cantidad de reproducciones", dijo.

Publicidad

El reconocido cantante recordó cómo fue la entrega del primer Grammy que se ganó en Las Vegas. "Uno no se entera sino hasta cuando le cuentan a uno que votaron por el trabajo realizado que en mi caso fue mi álbum de clásicos que fue un desafío. Un premio es una responsabilidad porque debe sostenerse en medio de tanto talento y cada vez mayor exigencia en el mercado", afirmó.

Blu 4.0 es el programa de BLU Radio que conecta a los oyentes con todos los cambios que representa la Cuarta Revolución Industrial en términos de economía digital, economía naranja, innovación y emprendimiento conformado por Mónica Zuluaga, Juan David Aristizábal, Greis Cifuentes y bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez Montero.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.