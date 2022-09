¿A qué edad deberíamos tener hijos?: Filósofo responde

El director del programa de Filosofía de la Universidad de La Sabana, Carlos Sampedro, en diálogo con el equipo de En Blu Jeans, habló sobre a qué edad deberíamos tener hijos. El experto se refirió al por qué y para qué tener hijos.

“Existen respuestas que van entorno a la cultura, como: hay que tener hijos porque es la ley de la vida o hay que tener hijos para que en la vejez me cuiden”, agregó.

Según, Carlos Sampedro, el tema de a qué edad tener hijos, es una pregunta a fondo con dimensión de paternidad y amor filial.

“Amamos sin ninguna condición a otro ser libre y no sabemos lo que el hijo va a hacer con la libertad que tiene, es una gran apuesta”, indicó.

Por último, para el filósofo Sampedro, es importante la experiencia geográfica que tenga cada persona, y lo interpreta a su manera, por lo que, en general no se basa en una edad exacta.

“En términos de experiencia vital, la mejor edad para tener hijos es cuando ya se da ese salto de amor...La pregunta no tiene una respuesta única, no podemos decir que a los 18, 30, 40 años, porque eso depende de la gente, hay personas mayores que no se sienten con esa vocación de paternidad, como hay personas que, en muy temprana edad, ya es así", finalizó.