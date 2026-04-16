Abren investigación preliminar contra famoso 'streamer' por comentarios racistas contra indígenas

En el marco de las elecciones en Perú, el famoso streamer y creador de contenido Cristorata quedó en el ojo del huracán por una serie de comentarios contra indígenas a quienes tildó de "ignorantes" por su "condición", además que votaban mal porque "no les llegaba oxigeno al cerebro".

"Serranos de mi***a (...) ¿Qué le pasa a Cusco? ¿Qué le pasa a Ayacucho? ¿No hay televisión? ¿No hay celular? Rojos de mierda. Desde ahora yo no voy a consumir mote ni cuy. Hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba, son andinos burros", expresó.

Ante esto, el Ministerio de Cultura de Perú denunció penalmente al creador de contenido para que se tomen medidas en su contra y se haga respeto a las personas en estos contextos, en especial porque, según dicen, le faltó al Código Penal con estos comentarios racistas y terminó cometiendo un delito.

Cristorata // Foto: Kick Cristorata

“Rechazamos las expresiones racistas emitidas por el ciudadano Cristopher Puente Viena durante una transmisión en su canal de Kick, ‘Cristorata7’, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural de nuestro país”, señaló la entidad.



El ministerio también anunció que la Procuraduría Pública trasladará el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos; por eso, en otro directo, el 'streamer' salió a dar una disculpas públicas que, hasta ahora, no han sido aceptadas mientras avanza la investigación.

"Pedirle disculpas a las personas que se han sentido ofendidas por mi comentario racista. Sí, la cagué, no me voy a excusar. Es un comentario que hizo que muchas personas se sintieran mal. Si yo la cago, voy a tener que pedir disculpas. Asumir es de hombres y yo soy un hombre hecho y derecho", dijo.

Por ahora, el caso avanza y es que el Ministerio de Cultura espera que se tomen medidas en su contra para que "quede un antecedente" al respeto de las demás personas.

CristoRata a votantes del sur: "Andinos burros, si no fuera por Machu Picchu les mandaría una b0mba, serranos de mierda, a los puneños no les llega el oxigeno al p*to cerebro..." La @FiscaliaPeru debería actuar de oficio.



Fabricio, su amigo fujimorista, también se presta a los… pic.twitter.com/WTnxP1zPaW — SinVergüenzas (2.0) (@Sinverguenzas_P) April 15, 2026