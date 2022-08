Actriz de ‘Guardianes de la bahía’ que abrió Onlyfans rompe el silencio y responde a duras críticas

La actriz Donna D'Errico, quien saltó a la fama por participar en la legendaria serie ‘Guardianes de la bahía, (Baywatch en inglés), no se contuvo ante la oleada de críticas que recibió tras abrir cuenta en Onlyfans y dejó en claro su firme posición.

La artista, que tiene 54 años, pero no los aparenta por ningún lado, le contestó a quienes la critican por, supuestamente, ser demasiado mayor para usar un bikini.

“No me tomo a mí misma demasiado en serio, así como tampoco al hecho de estar en Onlyfans . Sé que esta publicación puede molestar a algunas personas, pero no me importa”, contestó la actriz.

Donna D’Errico dijo que prefiere OnlyFans que otras redes sociales, porque allí no hay censura, así como tampoco intimidación ni ‘haters’ (odiadores).

La actriz anunció que su perfil de OnlyFans publicará sensuales fotos de modelaje, bikini y lencería.

“Haré cosas divertidas en bikini, tengo un sentido del humor tan increíble, pero soy muy humilde”, comunicó en sus redes la artista.

Donna D’Errico quien se destacó como modelo y actriz de Playboy, dijo que las críticas en su contra son despiadadas, pero que lo mismo hacen otras celebridades, pero en otras redes como Twitter e Instagram.

“Todo el tiempo, las celebridades publican fotos desnudas y en topless en IG y en Twitter, tapando sus partes con las manos; obtienen miles de me gusta y comentarios que hablan sobre positividad corporal, confianza y empoderamiento (…)pero si esta celebridad usa la misma foto [en Onlyfans], donde puede controlar quién la ve, pasa a ser asquerosa y dura”, publicó D’Errico.

