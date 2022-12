Agricultura urbana en Siloé, una capacitación alternativa para nuevas generaciones

Juan Felipe Mesa, cofundador y CEO de Join a Town, habló en Altavoz del proyecto que pretenden adelantar en el barrio Siloé de la ciudad de Cali, que está diseñado en su primera fase, como una capacitación alternativa en agricultura para las nuevas generaciones de niños y jóvenes de este lugar.

Usted puede votar por esta iniciativa aquí para que el proyecto gane el premio y tenga los recursos para que se pueda desarrollar.

Publicidad

Mesa, además, contó en qué consiste Join a Town, programa que lidera y que surge a raíz de lo que pasó en Mocoa.

“El desastre que hubo me llevó a mí a empezar a generar una movilización para recolectar recursos y ayudar a las personas que estaban allá”, indicó.

Sobre esa experiencia, recordó que en muy poco tiempo, por ejemplo en Londres, se recolectaron más de 36 mil euros.

“Eso me permitió a mi darme cuenta que el poder que tienen las personas que están afuera es demasiado grande. Eso sumado a otras experiencias de emprendimiento social que he tenido que me permitieron llegar a la idea de Join a Town, que busca promover y potenciar el desarrollo en comunidades vulnerables en países emergentes, aportando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas”, afirmó.

Publicidad