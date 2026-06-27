"Ahora todo el mundo es narcisista": psicólogo advierte sobre el uso indebido del término

El psicólogo clínico David Bonilla aseguró que el término "narcisista" se ha popularizado en redes sociales y conversaciones cotidianas, pero advirtió que no toda persona arrogante o prepotente padece un trastorno de personalidad.

Durante una entrevista en En Blu Jeans de Blu Radio, explicó que el trastorno narcisista requiere una evaluación clínica y no puede diagnosticarse únicamente por algunas conductas aisladas.

"Ahora todo el mundo es narcisista. Usted es un poco prepotente, que es una característica de personalidad, pero entonces usted es narcisista y andamos con esta etiqueta", afirmó.

Bonilla señaló que para hablar de un trastorno de personalidad deben presentarse varios rasgos de manera persistente y afectar diferentes áreas de la vida de la persona. Entre las principales características mencionó la necesidad constante de sentirse importante, las fantasías de éxito, la creencia de ser alguien especial, la búsqueda permanente de admiración, la falta de empatía, el aprovechamiento de los demás, la envidia y las actitudes arrogantes y soberbias.



"Ahora todo el mundo es narcisista" Foto: ImageFX

El especialista indicó que una persona con este trastorno suele exagerar sus logros, esperar un trato preferencial y utilizar a otras personas para obtener beneficios. Además, explicó que quienes lo padecen rara vez consultan por este motivo, ya que generalmente llegan a terapia por problemas como ansiedad, depresión o conflictos de pareja.

Sobre las relaciones sentimentales, Bonilla afirmó que al comienzo suele presentarse un intenso "bombardeo de amor" que posteriormente se transforma en manipulación emocional.

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"Te dan un poquito de amor, te maltratan, te maltratan, poquito de amor... salir de esas variables psicológicas es muy doloroso", explicó.

El psicólogo aseguró que una de las estrategias más efectivas para romper ese ciclo es el denominado contacto cero, el cual permite cortar la dependencia emocional y recuperar la autoestima.

"El contacto cero hace que tú empieces a poner límites y es el primer límite que uno se pone a uno mismo", señaló.

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Finalmente, Bonilla hizo un llamado a evitar diagnósticos apresurados y recordó que tener una buena autoestima no convierte a una persona en narcisista.

"Tener buena autoestima no es ser narcisista. El problema es cuando yo no tengo la capacidad de reconocer que me equivoco", concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: