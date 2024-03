Este jueves, 21 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra la influencer Aida Victoria Merlanopor su complicidad en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, de un consultorio médico en Bogotá en el año 2019.

El tribunal no solo ratificó la culpabilidad de Merlano hija sino que hizo una corrección al fallo de primera instancia aumentando la pena de 7 a 13 años y ocho meses de cárcel, y sin el beneficio de casa por cárcel.

Un golpe judicial que sin duda recibió la joven que actualmente se dedica a crear contenido para redes sociales. Y precisamente, fue por ese canal que Aida Victoria se comunicó horas antes de conocer su sentencia.

A través de su cuenta de Instagram dedicó un mensaje a sus seguidores asegurando: "mañana podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me puede absolver. pero no puedo llorar desde ahora que no ha pasado. Lo único que tenemos es el hoy, y hoy fui muy feliz".

Esto publicó Aida Victoria Merlano horas antes de conocer su condena. Instagram de Aida Victoria Merlano.

En otros post Merlano aseguró que su captura fue violenta porque "le pusieron un arma en la espalda" y que todo fue por montar un "show judicial".

"Al final la tragedia más grande de mi vida, fue a la vez mi mayor bendición. Claro que me quebró, pero me obligó a reconstruirme pedazo a pedazo y me ha hecho lo que soy. Quédense con algo y es que si Aida, pudo pasar de la tragedia a la Victoria, todo lo malo que nos pasa no es para mal", comentó la joven en su red social.

Los delitos de los que se le responsabilizó a Merlano fueron los relacionados con fuga de presos y uso de menores para la comisión de delitos.