La reconocida influenciadoraAida Victoria Merlano dio de qué hablar, esta vez no por su actividad en redes sociales, sino por el drama personal que atraviesa. La joven, hija de la exsenadora Aida Merlano, fue condenada a 13 años y 8 meses de cárcel por su presunta participación en la fuga de su madre en un consultorio odontológico en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

En un emotivo video compartido en sus redes sociales, Aida Victoria Merlano rompió en llanto al revelar el miedo y la incertidumbre que la embargan por su caso. "Hoy no he podido pararme de la cama, básicamente porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda", expresó la barranquillera entre lágrimas.

La situación legal de Aida Victoria Merlano se ha complicado aún más, ya que denunció que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) la embargó. Otro problema que se suma a la lista de la joven influencer.

A pesar de la condena, la hija de la exsenadora Aida Merlano continúa en su domicilio, gracias a una medida cautelar que le permite defenderse en libertad mientras la sentencia queda en firme. Es así como la joven aún puede interactuar con sus seguidores en redes sociales, donde ha encontrado un espacio para expresar sus sentimientos y preocupaciones.

En el video compartido, Aida Victoria Merlano hizo énfasis en su intento por mantener una actitud positiva frente a las adversidades. Sin embargo, admitió que los últimos días han sido particularmente difíciles ante la posibilidad de perder su libertad por 166 meses.

"Hoy no se puede, llevo dándole la mejor cara posible a este problema, pero hoy no y es normal. Hay días en los que uno siente que se come el mundo y hay otros días en los que el mundo se lo está comiendo a uno", concluyó la influenciadora.