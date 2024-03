Aitana López, influencer creada por IA, ya factura una millonada: esta es la cifra

Aitana López, una influencer que no es más que un producto de la inteligencia artificial, diseñada por la empresa The Clueless, ha causado sensación en redes sociales. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que Aitana ya factura una millonada, generando ingresos que superan los 12.000 euros al mes.

En sus inicios, Aitana López registraba ingresos mensuales de 4.000 euros, pero en cuestión de meses, esta cifra se ha triplicado, alcanzando los 12.000 euros mensuales, equivalente a unos 51 millones de pesos colombianos. En una entrevista con El Periódico, la influencer virtual dio a conocer detalles del impresionante aumento en sus ganancias.

"Es un buen sueldo, pero más allá de la cifra lo importante es disfrutar de lo que haces", expresó Aitana López. Además, resaltó su preferencia por hablar de temas como videojuegos y sus viajes a Japón.

Aitana López Foto: fit_aitana

The Clueless, la empresa detrás de Aitana López, ha desarrollado una personalidad que se ajusta a las preferencias del mercado. La influencer virtual se presenta como una apasionada de los videojuegos, el anime y el fitness, aspectos que predominan en sus redes sociales. Aitana misma reflexionó sobre su existencia y se comparó con un episodio de 'Black Mirror', pero insiste en su amor por su trabajo.

Aunque muchos usuarios pueden no haberse percatado de que Aitana López no es real, la influencer virtual ha recibido comentarios desagradables en sus redes sociales. "La verdad es que sí. A veces recibo comentarios desagradables. Pero ¿sabes qué? Prefiero tomarlo con humor y no darle importancia. Al final del día, soy yo quien tiene el pelo rosa", aseguró la inteligencia artificial.

Por otro lado, algunos seguidores, encantados por su físico en redes sociales, han intentado salir con Aitana López. La modelo reveló sus rasgos de personalidad en la entrevista y destacó que no tiene sentimientos y es consciente de ser una IA.