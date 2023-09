Alina Lozano y Jim Velásquez denuncian que los están extorsionando con fotos íntimas de la actriz

Alina Lozano y Jim Velásquez , una pareja que ha llamado la atención por su diferencia de edad y las diferentes cosas que han mostrado en redes, han vuelto a dar de qué hablar, pero esta vez no por su relación amorosa, sino una supuesta extorsión que enfrentan debido a unas fotos íntimas de la actriz.

La pareja, cuya relación ha sido objeto de especulación y controversia a lo largo del año, finalmente contrajo matrimonio de manera simbólica en Cartagena, afirmando que su amor es auténtico y no un simple truco publicitario.

Sin embargo, recientemente, un video de Alina Lozano se hizo viral en el que acusa a alguien de intentar extorsionar con unas fotografías íntimas. Según su relato, le pedían dinero a Jim Velásquez a cambio de no divulgar estas imágenes.

"Me pidieron dinero para evitar la publicación de fotos mías de hace tiempo, pero me negué rotundamente a que él hiciera algo así. Llegó enfadado y no quiero discutir más sobre el tema", afirmó Alina Lozano en un live que realizó por medio de sus redes sociales.

Estas fotografías, según se informa, fueron tomadas cuando la actriz tenía 25 años, antes de conocer a Jim Velásquez. El influencer también se refirió a la situación: "No saben lo que siento. Es difícil entender por qué tuvo que enviar esas fotos. No sé qué pensar, y lo peor es que son tres fotos las que Alina envió".

Alina Lozano defendió su decisión de no ceder a la extorsión y argumentó que las fotos eran de su pasado, mucho antes de conocer a Jim, y que además no se le veía la cara en las imágenes.

Jim Velásquez, por su parte, expresó su apoyo a su esposa en este difícil momento y confirmó que no pagarían los cinco millones de pesos que les estaban solicitando para mantener las fotos en secreto.

