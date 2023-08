¿Alina Lozano y Jim Velásquez se darán una nueva oportunidad? Esto dijeron en su más reciente video

Jim Velásquez, el joven creador de contenido de tan solo 23 años, anunció públicamente su intención de reconquistar el corazón de la famosa actriz Alina Lozano, conocida por su icónico papel como 'Nidia' en la exitosa serie 'Pedro, el escamoso'. A través de un emotivo video compartido en su cuenta de Facebook, Velásquez reveló sus sentimientos y deseos de retomar su relación con Lozano, a pesar de su reciente separación.

En la grabación, Jim Velásquez expresó su determinación de luchar por el amor de su vida: "Voy a buscar al amor de mi vida y haré todo lo posible por recuperarla (...). No la voy a dejar ir. Siento que ya hemos luchado un montón por nuestra relación y hemos superado un montón de estigmas para darnos por vencidos ahorita".

Este repentino anuncio llega después de la confirmación de su ruptura, en la que ambos protagonistas compartieron la difícil decisión con sus seguidores. La actriz Alina Lozano también se pronunció, explicando que habían llorado y gritado, pero habían tomado la decisión de separarse de manera sensata.

Propuesta indecente de Alina Lozano

Sin embargo, Alina Lozano le sugirió que podrían seguir viéndose y pasar una noche juntos sin compromisos sentimentales, lo que sorprendió completamente a los fanáticos en redes.

"Quiero preguntarte: ¿Eres consciente de que se viene un verano largo para los dos? Estaré sola mucho tiempo porque de la noche a la mañana no me voy a meter con nadie, entonces, si tú me lo pides, puedo pasar una noche más contigo…", dijo Alina Lozano.

La respuesta de Jim Velásquez no se hizo esperar, pues aceptó la propuesta, pero con una clara condición: no involucrar sentimientos en la ecuación.

¿Alina Lozano y Jim Velásquez volverán?

Al final, esta sorprendente conversación, que evolucionó de la ruptura a una sugerencia intrigante, dejó a los fanáticos preguntándose si Alina Lozano y Jim Velásquez podrán encontrar una nueva oportunidad en medio de esta dinámica poco convencional, pues mientras algunos expresan apoyo a su posible reconciliación, otros se muestran cautelosos, advirtiendo sobre las complejidades de reanudar una relación bajo estas circunstancias.

Al final, la historia de Alina Lozano y Jim Velásquez continúa, y los ojos de los seguidores estarán puestos en el camino que ambos elijan recorrer, ya sea hacia una segunda oportunidad o hacia nuevos horizontes por separado.

Alina Lozano - Jim Velásquez Foto: Facebook Alina Lozano

