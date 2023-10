Amparo Grisales y César Escola tuvieron un fuerte agarrón en Yo me llamo: "No me pegue, no mijo"

En una nueva capítulo del popular programa Yo me llamo , los espectadores fueron testigos de un intenso enfrentamiento entre dos de sus jueces más conocidos, Amparo Grisales y César Escola. Las diferencias surgieron durante la presentación de un concursante que imitaba a la cantante mexicana Ángela Aguilar.

El conflicto se desató cuando la imitadora de Ángela Aguilar interpretó 'Como la flor', una canción icónica de Selena Quintanilla que también fue interpretada por la propia Ángela.

Sin embargo, la actuación no fue recibida de la misma manera por los jurados. Amparo Grisales fue la primera en dar su opinión crítica, declarando: "Cantaste tan mal" y señalando que la participante no aprovechó todas las herramientas que Selena solía utilizar en sus presentaciones.

La tensión aumentó cuando César Escola se unió a la crítica de la actuación, argumentando que la imitadora había perdido la "inocencia" en su forma de bailar, en comparación con la versión original de Ángela Aguilar. La discusión se intensificó cuando Amparo Grisales afirmó que Ángela sí se movía de manera similar a Selena en ese cover y desafió a Escola a que lo demostrara con un video.

Escola respondió que no necesitaba ver el video porque ya había estudiado el tema. La participante abandonó el escenario en medio de la creciente tensión entre Grisales y Escola.

La actriz colombiana continuó argumentando que la "inocencia" no tenía nada que ver con el talento, a lo que César Escola respondió que no estaba hablando de eso, sino de la manera en que se movía en el escenario.

Sin embargo, Amparo Grisales no permitió que la discusión terminara ahí y le espetó a Escola: "no me pegue, no mijo, no grite tanto". La respuesta de Escola fue igualmente contundente: "pues usted no me levante la voz". Finalmente, el jurado argentino concluyó diciendo: "pues no me gustó y ya".