Ana del Castillo se declaró una nueva mujer que dejó atrás el licor: “Ya no tomo”

En una reveladora entrevista realizada por La Red de Caracol Televisión, Ana del Castillo, la cantante de vallenato, compartió detalles impactantes sobre su vida personal y su carrera musical. Lo más sorprendente fue su declaración sobre cómo ha dejado atrás su relación con el licor, una decisión que ha transformado su vida por completo.

Ana del Castillo, conocida por su impresionante voz y éxito en el mundo de la música vallenata, sorprendió a muchos al revelar que su habilidad vocal no proviene de estudios musicales formales, sino de su aguda observación de los cantantes que la han inspirado a lo largo de su carrera. A pesar de su falta de conocimiento teórico, la cantante ha perfeccionado su técnica vocal escuchando a figuras legendarias como Diomedes Díaz y Jorge Oñate.

En lo que ha sido una de las revelaciones más impactantes, Ana confirmó que ha dejado de consumir alcohol. En sus propias palabras, "Yo ya no tomo". Parece que ha encontrado apoyo en su nueva fe, ya que insinuó su conversión al cristianismo en el año 2022, aunque no ha confirmado ni negado esto de manera directa.

Según Ana, su pastor la ha alentado a abandonar el consumo de licor y a optar por el vino en ocasiones especiales. La artista compartió cómo su afición al licor comenzó a afectar su carrera profesional. Se dio cuenta de que no podía alcanzar su máximo potencial mientras se dejaba llevar por el alcohol.

"La realidad es que uno no rinde porque uno quiere saborearse el licor", comentó. Ana admitió que le gustaba la sensación de estar ebria, pero ahora ha optado por un enfoque más saludable.

Ana del Castillo solo permite que el licor forme parte de su vida en ocasiones muy especiales, como celebraciones importantes. Se ha comprometido a no dejar que afecte su carrera musical y a mantenerse enfocada en su crecimiento artístico. "Ya no es mi vida", enfatizó, haciendo hincapié en su nueva determinación y en su firme decisión de dejar atrás una etapa que ya no le servía.

