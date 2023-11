Ángela Aguilar invitó a su imitadora de Yo me llamo a uno de sus conciertos: “Lo haces muy bien”

En la noche de eliminación de Yo me llamo de Caracol Televisión , la participante que rinde homenaje a Ángela Aguilar destacó no solo por su talento, sino también por recibir un mensaje inesperado de la propia Ángela Aguilar.

Después de una actuación que impresionó al jurado compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, la imitadora recibió elogios positivos. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el presentador del programa, Carlos Calero, reveló que alguien muy especial estaba pendiente de su actuación.

En las pantallas del programa, Ángela Aguilar, la artista original, envió un conmovedor mensaje a su imitadora, elogiando su habilidad para capturar no solo su voz, sino también sus gestos y expresiones. "Nina, que increíble todo lo que estás haciendo. Cada vez que me enseñan un video tuyo o sales a la conversación para mí es un honor y es padrísimo porque lo haces tan bien", expresó Aguilar.

La emoción alcanzó su punto máximo cuando Aguilar extendió una invitación personal a la imitadora: "Te felicito por lo que haces y ojalá algún día me dejes invitarte a uno de mis conciertos. Me encantaría conocerte, me encantaría que vinieras". La joven imitadora, visiblemente impactada, recibió los buenos deseos de la artista original para seguir en la competencia.

La participante expresó: "Yo me llamo acaba de hacerme sentir tan cerca de la artista que me hace levantarme a cumplir un sueño. Estoy impactada, no tengo palabras".

Por su parte, Ángela Aguilar aceptó la invitación de su imitadora con entusiasmo: "No falto, me voy en barco, en carro o en burro, pero no falto". La conexión entre la artista y su imitadora ha generado miles de comentarios en redes sociales.