Aprenda cómo comprar casa y viajar al mismo tiempo sin que sus finanzas sufran

Este domingo en En BLU Jeans estuvo Sebastián Rodríguez, entrenador elite de Total Potentials, haciendo recomendaciones, a partir de su experiencia, para todos los millennials y otras generaciones sobre comprar casa, viajar y en qué invertir el dinero.

“Normalmente estamos programados para que la casa que uno compre sea donde uno vive, eso para mí es un error fatal, hablando de finanzas personales. La casa no va a rentar, es mejor comprar varias casas, ponerlas en arriendo y con los ingresos que entren al bolsillo, se hacen cosas cómo viajar”, afirmó Rodríguez.

Publicidad

A pesar de que los millennials tienen otras ideas en la cabeza, una de esas viene de algo que inculcan desde pequeños y es el comprar una casa. Sin embargo, Rodríguez explicó por qué es mejor, cuando se tiene la plata, invertir en algo que genere renta y no un dolor de cabeza a futuro.

“El contexto real es enfocarse en comprar para arrendar, yo no recomiendo comprar para vivir, el primer chicharrón es la cuota inicial de un apartamento, por eso es que la gente prefiere vivir en arriendo”, recomendó.

El ahorro tiende a ser uno de los factores importantes a la hora de invertir, mucho del dinero cuando se va a comprar algo viene de lo que se guardó, a pesar de las recomendaciones, es muy importante entender que desde que se gana hay que tener hábitos para guardar ese capital.

Publicidad

“El camino es empezar a reunir algo de capital, para invertir en un futuro. El problema es que la gente ahorra para gastar, hay que enseñar desde pequeños que hay que ahorrar para invertir y, ojo, no solo es dinero, también es ahorrar hábitos, es decir, coger el 10% de su salario y meterlo en un fondo o en una cuenta que usted no use para ir acumulando plata”, expresó.

Recomendó invertir en seminarios y centros de educación de inversión, pues de esa manera también se nutre el cerebro y más el de estas generaciones.

Publicidad

“Los nuevos empresarios tienen un activo muy rentable y es la mente, si usted no sabe invertir, probablemente pierda plata, es decir, es mejor invertir en el cerebro y llenarlo de información para que usted sepa dónde meter su plata cuando vaya a hacer movimientos fuertes en sus finanzas”, afirmó.

Vea aquí: Consejos para ser un deudor responsable y tener buenas finanzas

Para finalizar, dio un consejo a aquellos que están a punto de separarse de sus padres y empezar el camino a vivir solos, con la intención de dar claridad de que no es fácil y, por ende, esos gastos hormiga van a tener que desaparecer para poder seguir y lograr en algún momento un equilibrio financiero.

“Hay dos formas de salir de la casa de sus papás, primero, preguntar a los que viven solos en que gastan su dinero, eso genera una intención creativa, es decir, producción de dinero o ajuste en cuentas y la segunda, leer, lea dónde va a meter su plata e infórmese”, explicó.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa con Sebastián Rodríguez, entrenador Elite de Total Potentials, en En BLU Jeans: