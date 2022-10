Aprendí a ser actor gracias a mi familia; ninguno de ellos lo era: Julián Arango

“Estoy en un momento muy chévere de mi vida, estoy dedicado a mi hija y eso me hace trabajar más feliz, como más tranquilo, sin tanta presión de tener que hacer cosas para los demás, las hago para mí y para mi hija”, dijo.

Arango confesó que durante su infancia siempre se caracterizó por ser un niño muy introvertido.

“Era un niño calmado, tímido, introvertido, penoso, me ponía rojo. Yo era muy observador me subía a los árboles y me quedaba horas ahí mirando, era como muy autista”, manifestó.

También hizo referencia a cómo inició su carrera en el mundo de la actuación y del espectáculo.

“Estaba trabajando en publicidad, me estaba yendo muy bien y de golpe me dice Diego Arbeláez: oiga usted sigue imitando y haciendo personajes, mire es que tengo un programa para que me ayude unos días hablando como argentino, español, mexicano y... me quedé con eso, después siguió toda mi carrera”, contó.

Sobre la exitosa novela ‘Yo soy Betty, la fea’, en la que interpretó el personaje Hugo Lombardi, Arango contó que al principio en los pasillos del canal decían que iba ser un fracaso.

“Pero yo creía en ese proyecto, y dije esto no tiene pierde y Ana María estaba liderando la cosa. Creo que la humanidad que se mostraba, el sufrimiento, el dolor humano y los personajes eran de verdad por más de que eran comedia”, explicó Arango.