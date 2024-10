Argentina que vive en Colombia habló del aguardiente y desata polémica

La creadora de contenido argentina Micaela Sposetti, quien reside en Colombia, ha desatado una polémica en redes sociales al expresar su desagrado por el aguardiente , una de las bebidas alcohólicas más emblemáticas del país. En un video publicado en TikTok, la mujer plantea la pregunta: "¿Qué tienen los colombianos con el 'guaro'?", mientras disfruta de su mate, una bebida tradicional argentina elaborada con hojas de yerba mate.

Sposetti, quien se describe como una persona poco dada a la vida nocturna, compartió su experiencia al salir por la noche en Colombia. “Acá se toma el guaro que es, si no me equivoco, un destilado de anís. De por sí, el anís me parece muy feo. No lo puedo tomar ni comer en ninguna de sus presentaciones”, afirmó.

La influencer revela que nunca había probado el aguardiente hasta su llegada a Colombia. “Soy una persona que dice: dale, lo voy a probar, no pasa nada, por más de que no me guste el anís. Qué cosa más fea”, expresó. Lo que más le sorprende es la insistencia de los colombianos en que pruebe y disfrute del aguardiente. “Te ofrecen guaro y dices 'no gracias, no me gusta', pero te preguntan '¿por qué?' y te lo meten en la boca. No me ha pasado solamente a mí”, relata.

A pesar de haberlo probado en un principio, Sposetti asegura que ahora se niega rotundamente a consumirlo: “Así que a mí déjenme con mi agüita, mi coctelito, mi cervecita, pero no me pidan que tome guaro”, concluyó.

El video ha acumulado más de 100,000 reproducciones y 4,000 ‘me gusta’, generando todo tipo de reacciones en los comentarios. Entre ellos, destacan: “Pues lo mismo se podría decir del mate 🤭🤭”, “te lo tomas o te lo tomas✨”, “es como el mate, al principio no sabe a nada y al final tampoco”, y “uuyy, ¿me lo va a negar? ¡Es pecado negarlo!”, reflejando la diversidad de opiniones sobre ambas bebidas.

El consumo del aguardiente en Colombia

El aguardiente es una bebida alcohólica tradicional en Colombia, muy popular en diversas regiones del país.



Tradiciones: El aguardiente es una parte integral de la cultura colombiana y se consume en celebraciones, fiestas y reuniones sociales. Es común brindar con aguardiente en ocasiones especiales. Cócteles: Además de consumirse solo, el aguardiente se utiliza en la preparación de cócteles y mezclas. Aguardiente y Gastronomía: La bebida a menudo se disfruta con comidas típicas, como la bandeja paisa, empanadas o arepas.