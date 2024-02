Ariadna Gutiérrez, insultada por famoso actor mexicano: “No sirves para nada, eres engreída”

La colombiana Ariadna Gutiérrez se hizo mundialmente famosa por haber sido Señorita Colombia en 2014 y primera finalista en Miss Universo 2015, pues en esa ceremonia se registró la equivocación al nombrarla la mujer más bella del planeta y minutos después, ante el asombro de los millones de televidentes, Paulina Vega le tuvo que quitar la corona.

Gutierrez, de ascendencia libanesa, volvió a ser tendencia por un un reciente episodio de un reality de Telemundo que ha captado la atención internacional por su originalidad y la diversidad de celebridades participantes, como Niurka Marcos, Laura Bozzo, Ivonne Montero, Alicia Machado, el mismo Gregorio Pernía, Gaby Spanic, entre otros.

En el programa se desató una contienda verbal intensa entre Ariadna Gutiérrez, exseñorita Colombia y Alfredo Adame, un conocido actor mexicano. Durante una dinámica denominada 'El posicionamiento', donde los participantes deben expresar sus razones para querer que otro concursante abandone el programa, Adame lanzó una serie de comentarios despectivos hacia Gutiérrez, alegando que ella no aportaba "rating", contenido y era muy aburrida.

“No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni ‘rating’ ni contenido ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno para conflictuar personas. Eres una presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad”, señaló Adame durante el enfrentamiento.

Ariadna Gutiérrez. Foto: Instagram @gutierrezary.

Ante las palabras y en ataque directo, los demás participantes se quedaron sin palabras. Sin embargo, esta actitud no le quitó la calma de Ariadna, quien respondió

con serenidad, destacando la actitud poco caballerosa de Adame, y tocando puntualmente los problemas familiares del actor, asunto de público conocimiento, lo que puso de manifiesto un conflicto personal profundo.

“No sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Antes de entrar a esta casa no tenía ni la menor idea de quién eras, solamente los chismes que traía la gente de afuera y los vine a conocer dentro de la casa. Me di la oportunidad de conocerte porque me pareciste un caballero los primeros días, pero lastimosamente lo único que pude conocer fue un hombre lleno de tristeza, rencor”, dijo la exseñorita Colombia.

Y agregó “De lo más profundo de mi corazón, lo que tú vives dentro de ti no se lo deseo ni a mi peor enemigo, Ojalá algún día retomes la relación que tienes con tu familia, con tus hijos, porque ni ellos te quieren”.

¿Cómo reaccionó el público ante la situación?

El conflicto ocurre en un contexto donde La casa de los famosos, en su cuarta temporada, llamó la atención de un amplio público gracias a su enfoque en la convivencia de figuras conocidas del entretenimiento, dividiéndose entornos y generando dinámicas de equipo que a menudo desembocan en altercados verbales o estrategias de juego bastante tensas.

Esta situación entre Gutiérrez y Adame ilustra no solo las presiones y el desgaste emocional que pueden surgir en este tipo de ambientes cerrados, sino también cómo las personalidades públicas gestionan conflictos bajo la mirada constante de las cámaras y del público.

Aunque el programa tiene como objetivo el entretenimiento, incidentes como este resaltan las múltiples facetas de la fama y cómo las percepciones públicas pueden ser desafiadas o reforzadas en tales formatos.

Este episodio en particular destacó por la firmeza de Ariadna al enfrentar críticas y por la controversia que suscita la conducta de Adame, un elemento que sin duda seguirá alimentando debates entre los seguidores del show y los observadores del fenómeno de la televisión reality.

¿Quién es Alfredo Adame?

El actor que atacó a la colombiana Ariadna Gutiérrez es un reconocido actor. Alfredo Adame es también presentador de 65 años, nacido en Guadalajara, Jalisco. Hace más de tres décadas, Alfredo Adame emergió como una figura prominente al protagonizar varias telenovelas de Televisa, consolidando así su reconocimiento en el mundo del espectáculo.

El mexicano ha estado envuelto en varios escándalos con su familia y con varias actrices del medio del espectáculo en su país.