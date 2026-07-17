Así reaccionó reconocida periodista a cucaracha que se le posó encima en transmisión en vivo: video

Una periodista sorprendió a miles de usuarios por la forma en la que reaccionó cuando una enorme cucaracha voladora se posó sobre su cuerpo mientras hablaba frente a las cámaras.

La protagonista del episodio fue Rachel Menitoff, periodista del canal KTLA, de Los Ángeles (Estados Unidos), quien realizaba un informe desde Sherman Oaks sobre las condiciones de riesgo provocadas por una intensa ola de calor cuando el inesperado visitante apareció en plena transmisión.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales. En las imágenes se observa cómo la cucaracha aterriza sobre la parte posterior de su cuello y empieza a desplazarse lentamente por su ropa. Incluso, durante varios segundos, el insecto llega hasta el micrófono que sostenía la reportera antes de volver a levantar vuelo y desaparecer del encuadre.

Vea el video aquí:



SURPRISE LANDING

An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9 — KTLA 5 Morning News (@KTLAMorningNews) July 15, 2026

Pese a sentir que algo caminaba sobre su cuerpo, la periodista nunca interrumpió su intervención. Tampoco lanzó gritos, hizo gestos de desesperación ni comentó a la audiencia lo que estaba ocurriendo. Por el contrario, mantuvo el mismo tono de voz y completó el informe con total profesionalismo hasta que desde el estudio le dieron paso para finalizar la transmisión.

Solo cuando terminó su salida al aire dejó ver la tensión que había contenido durante todo ese tiempo. Inmediatamente comenzó a sacudirse la ropa y a revisar sus hombros para comprobar que la cucaracha ya no estuviera sobre ella. La reacción provocó las risas de algunos de sus compañeros, quienes no podían creer que hubiera logrado mantener la compostura en una situación que para muchas personas habría resultado imposible de controlar.

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Después del episodio, Menitoff decidió compartir el video en su cuenta de Instagram y tomarse lo sucedido con humor. Junto a las imágenes confirmó que se trataba de una cucaracha voladora y escribió que el insecto había intentado "robarle el protagonismo" durante su reporte.

El propio canal también publicó el fragmento en su cuenta de X, donde destacó la serenidad de la reportera. En la publicación elogió su profesionalismo y aseguró que muy pocas personas habrían sido capaces de mantener la calma ante una escena como esa.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales y acumularon cientos de comentarios. Mientras algunos usuarios calificaron el momento como aterrador, otros aseguraron que habrían reaccionado de una manera completamente diferente si un insecto de ese tamaño se hubiera posado sobre ellos durante una transmisión en vivo.

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Entre las reacciones también estuvo la del presentador Eric Spillman, quien reconoció que la escena le parecía aterradora. Por su parte, varios internautas manifestaron que habrían gritado, salido corriendo o incluso abandonado la transmisión de inmediato.

Más tarde, la periodista volvió a referirse al incidente mediante una historia de Instagram. Allí agradeció los mensajes recibidos y confesó que conservar la tranquilidad fue mucho más difícil de lo que aparentó frente a las cámaras, aunque finalmente logró terminar el reporte sin que el inesperado incidente afectara su trabajo.