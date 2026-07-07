Muere reconocido periodista de Colombia: trabajó más de una década en Noticias Caracol

El periodismo colombiano está de luto luego de confirmarse la muerte del comunicador John Jairo Pinilla, quien durante 36 años ejerció el oficio con gran dedicación en las fuentes económicas y judiciales del país. Más conocido como JJ Pinilla, falleció a los 63 años en Bogotá, dejando una huella en varias generaciones de periodistas y un amplio legado en Noticias Caracol, donde trabajó durante los últimos 16 años de su carrera.

Su fallecimiento generó múltiples mensajes de despedida de compañeros, editores y reporteros, quienes lo destacaron por su rigor profesional, su calidad humana e incluso por su disposición permanente para orientar a quienes iniciaban en la labor periodística.

¿Quién era John Jairo Pinilla, periodista de Noticias Caracol?

John Jairo Pinilla nació en Manizales y estudió periodismo en la Uninpahu. Desde sus primeros años de carrera se especializó en el cubrimiento de temas jurídicos y económicos, áreas en las que construyó una sólida trayectoria.



Cabe destacar que, antes de llegar a Noticias Caracol, JJ Pinilla también trabajó en RCN Radio, el Noticiero Nacional, el informativo 24 Horas y el diario El Tiempo. Luego llegó a Noticias Caracol, donde permaneció durante 16 años hasta su jubilación, en octubre de 2024.

A lo largo de su carrera fue reconocido por su disciplina, precisión y compromiso con la verificación de la información, cualidades que lo convirtieron en un referente para colegas y reporteros de varias generaciones.

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Noticias Caracol le da el último adiós a JJ Pinilla

Luego de conocerse la triste noticia, varios periodistas compartieron mensajes resaltando la influencia que tuvo Pinilla en la formación de nuevos profesionales.

De hecho, el subdirector de Noticias Caracol, Alberto Medina, aseguró que: "JJ es la mejor combinación de periodismo y amistad (...) durante toda la vida periodística que he compartido con él, más de 30 años, he encontrado siempre una persona que es capaz de darlo todo por los amigos y, al mismo tiempo, es capaz de darlo todo por el oficio".

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Adicionalmente, el editor económico del noticiero, Henry González, también envió un mensaje de despedida para JJ Pinilla, donde destacó la labor y el gran corazón del periodista: “Es una de las personas con mejor corazón, una de las personas más serias, más responsables y más rigurosas que he conocido, no solamente en su ámbito profesional, sino en su ámbito personal. Creo que nos deja muchas enseñanzas”.

Adicionalmente, Pinilla ha sido recordado en el corazón de Noticias Caracol como un maestro de la redacción. Su trabajo sirvió de ejemplo para varios periodistas y también tuvo la oportunidad de formar a muchos colegas que hoy agradecen y reconocen el legado de JJ Pinilla.

Cabe recordar que Pinilla, casado y padre de tres hijos, dedicó más de tres décadas al periodismo, donde el rigor y la precisión fueron características esenciales para ejercer el oficio.