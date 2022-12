Atentados solo minan la confianza en diálogos: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, nuevamente la exigió a las Farc que cese la escalada violenta en el país y dijo que lo que está haciendo la guerrilla es acabar con la confianza de los colombianos en el proceso de paz (Lea también: Activan plan de contingencia en Tumaco para abastecer de agua a la comunidad )



“Solo frenando los atentados contra la población civil ya acelerando las conversaciones en La Habana, vamos a conseguir la firma de un acuerdo de paz. Mientras sigan atentando contra la población civil, los colombianos, con razón, seguirán sospechando de las verdaderas intenciones de dejar las armas”, dijo.



Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que no habrá un cese el fuego bilateral hasta tanto no se firme un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba (Lea también: Desactivan explosivos en torre de energía cerca de Buenaventura )



“Mientras no se den todas las garantías para que se pueda decretar un cese al fuego bilateral no lo haré”, así lo dijo el primer mandatario tras recalcar que no permitirá que un cese al fuego bilateral sirva para que la guerrilla se fortalezca.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El Consejo Gremial Nacional rechazó los actos terroristas contra las personas, el medio ambiente y la infraestructura petrolera y energética del país.



-El movimiento MIRA reveló que agentes del CTI de la Fiscalía en la inspección que realizaron a la sede de la colectividad buscaban principalmente la base de datos de sus afiliados a nivel nacional.



-La Registraduria Nacional confirmó una masiva inscripción de candidatos por firmas. Más de 800 comités de grupos significativos de ciudadanos se inscribieron para los comicios de octubre.



-Estados Unidos rechazó la ola terrorista de la que fueron víctimas hoy Francia, Túnez y Kuwait.



-La selección Colombia buscará esta tarde derrotar a Argentina, actual subcampeona del mundo, e instalarse en las semifinales de la Copa Amércia, José Pékerman sabe que el plantel argentino es muy bueno y lo respeta.



-Las 21 candidatas a la Corona del Reinado Nacional del Café en Calarcá, Quindío, se preparan para vivir la fiesta del fútbol y previamente pronosticaron el marcador del partido de Colombia.