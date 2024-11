Desgarrador audio de mujer atrapada en inundaciones en España: "Cuida de mi niño"

Las devastadoras inundaciones que han azotado España en los últimos días, provocadas por fuertes lluvias, han dejado un trágico saldo de cientos de muertos, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde la situación ha sido más crítica.

Silvia, una farmacéutica del municipio de Benetúser, en Valencia, se encontró sorpresivamente en medio de la inundación mientras estaba en su farmacia. Con el local completamente anegado y los muebles y medicamentos flotando, Silvia grabó un audio desgarrador dirigido a su esposo, consciente del peligro que enfrentaba.

"No sé si alguna vez te llegará este audio, pero que sepas que eres la persona a la que más he amado", comenzó, aparentemente tranquila pero con una creciente desesperación en su voz.

A medida que el agua continuaba subiendo, la angustia de Silvia incrementaba. En un momento conmovedor, pidió a su pareja que cuidara de su hijo: "Recuérdale siempre la mamá que ha tenido, aunque solo fuera por ocho meses y 29 días, y dile que es lo mejor que me ha pasado hasta el fin de mi existencia". Sus palabras, llenas de amor y tristeza, resonaron en el contexto de una tragedia en desarrollo.

Publicidad

En el video que acompañaba su mensaje, se veía cómo el nivel del agua aumentaba rápidamente. "Me estoy ahogando y no puedo ya más", decía entre las lágrimas, repitiendo el valor de su hijo en su vida: "Mi niño es lo mejor que me ha pasado en este mundo". Desesperada, Silvia se despidió de su familia, expresando su amor en un mensaje desgarrador: "Dile que los quiero a todos de verdad, esto es horrible".

Afortunadamente, la presión del agua rompió la persiana de la farmacia, permitiendo a Silvia salir flotando y ser rescatada. Su marido, quien escuchó el audio después de que todo había terminado, expresó su alivio y gratitud, asegurando que su supervivencia es un milagro.

Publicidad

"A día de hoy, la tengo en casa, sana y salva", declaró emocionado en una entrevista con Telecinco, reflejando la profunda conexión y amor que une a esta familia en medio de la adversidad.

Aquí el desgarrador audio