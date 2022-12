Barranquillera que bailó con Shakira en el Super Bowl no descarta proyectos con ella

Desde Miami, Florida, Liz Dany Campo Díaz , la barranquillera de 18 años que se convirtió en la profesora de champeta para la presentación de Shakira en el Super Bowl, reveló en BLU radio detalles de lo que fue su encuentro con la intérprete de ‘Las caderas no mienten’.

Proveniente de una familia barranquillera del tradicional barrio Soledad 2000, Liz Dany nunca pensó que aprender ritmos africanos desde los 3 años junto a su abuelo y a su madre le permitirán consolidarse como una gran bailarina.

Precisamente fue el equipo de trabajo de Shakira quien contactó a Campo Diaz a través de redes sociales, después de que decidiera publicar un video con pasos de champeta que se hizo viral.

Ella vio un video mio en Instagram que fue viral. Su grupo de trabajo, su asistente y su coreógrafa me escribieron.

Se contactaron con mi mamá, quien hizo toda una sorpresa y, la verdad, yo no lo podía creer", contó la artista.

Aunque no quiso entregar detalles de lo que podría venir en su carrera después de este logro, Liz Dany no descartó la posibilidad de que pudiera ser parte de nuevos proyectos junto a la artista.

"Me han echado flores y me dicen que salga a triunfar. El equipo de Shakira está muy feliz conmigo. No se sabe, por allí tendremos algunas sorpresas", reveló Campo Díaz.

La bailarina, también buscada por las reinas del Carnaval de Barranquilla para perfeccionar sus pasos de baile, destacó la sensualidad y naturalidad de los movimientos de Shakira y más allá del profesionalismo, resaltó la humildad y la sencillez que se esconden tras la artista barranquillera.

