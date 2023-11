Black Friday 2023: asegúrese de hacer compras seguras, ojo a estos consejos

Nos acercamos a la época decembrina, momento del año en el que cada persona aprovecha para entregar regalos de navidad a sus seres queridos. En el marco de estas compras habituales de estos meses se ha consolidado, y cada vez con más fuerza, el Black Friday en Colombia y otros países. Las marcas y comercios entregan grandes descuentos para captar la atención de los usuarios.

Pero tenga cuidado, asegúrese de comprar seguro y no ser víctima de una estafa.

El auge en las transacciones comerciales también ha estado acompañado por un aumento paralelo de los delitos informáticos. “La seguridad en línea es primordial, especialmente durante temporadas de compras masivas como el Black Friday. Implementar medidas básicas puede ayudar a los consumidores a proteger sus datos personales y financieros", expresó Simbad Ceballos, CEO de Olimpia IT.

Es por esta razón que Olimpia IT ofrece una serie de recomendaciones detalladas que permiten aumentar los niveles de seguridad al momento de realizar transacciones electrónicas durante esta temporada de descuentos, con el objetivo de garantizar una experiencia de compra más segura y confiable:

1. Utilizar conexiones seguras: es importante conectarse desde redes privadas al momento de registrar nuestros datos, conectarse a una red pública puede estar más vulnerable a ataques cibernéticos poniendo es riesgo nuestra información.

2. Revisa la página web antes de realizar una compra: se debe cerciorar que tipo de información tiene la página; si constantemente la actualizan o por el contrario no lo hacen. También, los comentarios que tienen frente a la atención, productos y tiempos de entrega es fundamental para no ser estafados.

3. No introducir datos personales a sitios desconocidos: no se debe enviar información confidencial como el número de las tarjetas o claves a sitios web que no conocemos o que nos generan desconfianza.

4. Implementa factores de autenticación: agregar doble factor de autenticación a tu correo electrónico o cuentas bancarias elimina que haya riesgo de suplantación en alguna compra de producto o servicio.

Adicional a estas recomendaciones, Ceballos enfatizó la importancia de estar alerta ante campañas de correos electrónicos o mensajes de texto falsos que suplantan la identidad de marcas conocidas. Además, instó a los usuarios a denunciar cualquier actividad fraudulenta que puedan detectar. "Al seguir estas recomendaciones fundamentales de ciberseguridad, los consumidores podrán disfrutar al máximo de los descuentos del Black Friday sin exponer su información personal y financiera", concluyó Ceballos.

