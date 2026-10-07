"Buen viaje querido Piero": con este mensaje se confirmó la muerte del cantautor

En la tarde de este miércoles, 7 de octubre, se confirmó la muerte del reconocido cantautor Piero, a los 81 años de edad, luego de que la cuenta oficial del artista en Instagram publicara un sentido mensaje para anunciar su fallecimiento. El músico, uno de los principales exponentes de la canción social y la trova en Argentina y Latinoamérica, había presentado complicaciones de salud en las últimas horas y permanecía internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos, agradecemos los saludos. Buen viaje querido Piero”, señaló la publicación compartida en la cuenta de Instagram @pierocantautor.

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Piero, cuyo nombre de nacimiento era Piero Antonio Franco De Benedictis, nació en Italia, pero a sus tres años llegó a Argentina y allí desarrolló gran parte de su trayectoria artística. El cantautor también tenía nacionalidad colombiana y mantuvo durante años un vínculo especial con el país, donde era reconocido por su música y por el mensaje social presente en buena parte de sus composiciones.

El cantante Piero murió este 7 de octubre.

De hecho, recientemente el artista había estado en Bogotá para celebrar su cumpleaños número 81. Esta fue una de sus últimas apariciones públicas conocidas antes de que se informara sobre las complicaciones en su estado de salud y su posterior hospitalización en Buenos Aires.



Su canción más conocida

A lo largo de su carrera, Piero se consolidó como una de las voces representativas de la canción social y la trova, con composiciones que abordaron temas relacionados con la vida cotidiana, las relaciones familiares y distintas realidades sociales. Entre sus canciones más recordadas está “Mi Viejo”, una obra que trascendió generaciones y se convirtió en uno de los mayores referentes de su trayectoria musical.



La noticia de su fallecimiento provoca reacciones en Argentina y en diferentes países de Latinoamérica, donde el cantautor construyó durante décadas una amplia audiencia. Se espera que en las próximas horas se conozca información de los homenajes que recibirá el cantautor.