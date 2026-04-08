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Blu Radio  / Sociedad  / Cámara de Tesla graba cuando un hombre le roba una parte al vehículo en Cali

Cámara de Tesla graba cuando un hombre le roba una parte al vehículo en Cali

Lo más llamativo de este video es que la cámara del carro logra captar claramente el rostro del hombre que realizó el robo en la capital del Valle del Cauca.

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