Cámara de Tesla graba cuando un hombre le roba una parte al vehículo en Cali

El robo de partes de vehículos sigue siendo pan de cada día para los conductores en el país. En esta ocasión, la tecnología que tiene la marca Tesla logró evidenciar el momento exacto en el que un hombre se acerca al mismo y le sustrae una parte.

El video, que se ha viralizado en diferentes redes sociales, muestra cómo un hombre aprovecha que el vehículo eléctrico está solo en el sector de la avenida Roosevelt con 38 en Cali para cometer el delito. Aparentemente, según se observa en las imágenes, el delincuente logra su cometido en aproximadamente 10 segundos.

En esta oportunidad, lo que se habría robado sería uno de los espejos laterales del tesla, pero solo el vidrio, sin la cubierta. Luego, se observa cómo lo esconde en su pantalón para emprender su huida.

Lo más llamativo de este video es que la cámara del carro logra captar claramente el rostro del hombre que realizó el robo en la capital del Valle del Cauca. Por esto, se considera que sería una prueba contundente para judicializar a esta persona por cometer este delito a plena luz del día.



Ladrón queda captado en video de auto Tesla Foto: captura de video

¿Por qué queda grabado?

Los carros Tesla tienen un sistema integrado de cámaras en diferentes partes del vehículo para tener un sistema de vigilancia de 360 grados. Estas están ubicadas en las zonas externas (delanteras, traseras, laterales y en pilares). De esta manera, guían al conductor a tener una mejor percepción sobre los elementos u otros vehículos que están a su alrededor, pero, en otros casos, ayudan en el Modo Centinela -como lo sucedido en Cali- cuando empiezan a grabar en el exterior mientras está estacionado.

Por el momento, se desconoce si las autoridades lograron dar con el paradero de este hombre y recuperar el elemento hurtado en una de las vías más importantes de Cali.