¡Caos en Bogotá! Habitantes de calle atacaron a varios vehículos en San Bernardo

Un grupo de alrededor de 100 habitantes de calle protagonizaron disturbios en San Bernardo en donde atacaron a piedra a varios vehículos que transitaban por el lugar, así como varios articulados de TransMilenio y estaciones del centro de Bogotá.



“Venía de Chapinero con un servicio para Ciudad Jardín Sur y pasando la calle 6 con carrera 10, salieron varios habitantes de calle tirando piedra a todos los vehículos que pasaban. A mí me rompieron el panorámico del carro y me dañaron la puerta (…) Solo espero que el Distrito me responda porque es mi medio de trabajo”, manifestó a Blu Radio uno de los conductores afectados.



Fue necesario que la Policía Nacional movilizara varios cuadrantes ubicados en el centro de la ciudad para poder controlar la situación que se tornaba caótica.