Caracol Televisión, nominado en cinco categorías de los Gema Awards Latin America

Los Gema Awards son el evento de publicidad y marketing más importante de la industria de la televisión y el entretenimiento en el mundo. Establecidos para destacar la excelencia en la industria, estos premios celebran las campañas más innovadoras, creativas y efectivas que han impactado significativamente en la percepción del público y en los resultados comerciales de las marcas.

Por otra parte, los nominados a los Gema Awards suelen ser proyectos que han marcado una diferencia significativa en el mercado, ya sea por su creatividad, impacto social, uso de tecnología o efectividad en términos de ROI (retorno sobre la inversión). La premiación se llevará a cabo este 1 de octubre en Los Ángeles, California.

La campaña de marca “Contando a Colombia” está nominada en las categorías:

•⁠Categoría: In House Campaign

Contando a Colombia/ Caracol

Publicidad

•⁠Categoría: Special marketing video/ sizzle reel/ presentation (internal or external)

La campaña de Navidad que hace parte de la campaña Contando a Colombia también está nominada en:

Publicidad

•Categoría: Promo Holiday / Seasonal

Navidad Contando a Colombia / Caracol

•Categoría: ⁠Use of music with original lyrics Navidad Contando a Colombia / Caracol

La campaña del nuevo concepto de Noticias Caracol “Primero la gente” nominada en:

•Categoría: News promo Primero la gente / Noticias Caracol

Gema Awards

Caracol Televisión compite en estas categorías con grandes canales internacionales como: Warner Bros Discovery, Lifetime, Paramount, NBC Universal International, Globo, Sony Pictures, Telefe, AMC Network, Televisa entre otros.

Publicidad

El Canal de televisión número uno en Colombia emitió un comunicado en el que afirmó "Celebramos estas nominaciones que confirman desde la comunicación y la publicidad en Caracol Televisión, que estamos Contando a Colombia, una tierra llena de historias que inspira al mundo. ¡Felicitaciones a todo el Talento Caracol que ayudó a que hoy contemos esta nueva historia!"

La importancia de los Gema Awards radica en su capacidad para establecer tendencias y estándares en el sector. Ser nominado o ganar un Gema Award no solo otorga reconocimiento a las agencias y marcas, sino que también valida su trabajo ante la comunidad internacional y el público. Los premios actúan como un sello de calidad que distingue las campañas más sobresalientes y efectivas del mercado, convirtiéndose en un referente para futuros proyectos.

Publicidad

En ediciones anteriores, los Gema Awards han premiado a campañas que han redefinido la creatividad en la publicidad. Por ejemplo, en la versión de 2023, la campaña “El poder de una sonrisa” de la agencia XYZ fue reconocida como la mejor campaña de responsabilidad social, destacando por su enfoque en la inclusión y la diversidad. Otra campaña notable fue “Conexiones que inspiran” de la agencia ABC, que ganó en la categoría de mejor uso de tecnología en marketing por su innovador enfoque en la utilización de inteligencia artificial para personalizar la experiencia del usuario.