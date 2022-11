Carlos Vives gana el Grammy a mejor álbum tropical latino

El cantautor colombiano Carlos Vives ganó este domingo el Grammy a mejor álbum tropical latino por su álbum 'Corazón Profundo'.

El panameño Rubén Blades, los puertorriqueños Calle 13, el colombiano Carlos Vives y el mexicano Vicente Fernández se alzaron hoy con los primeros galardones anunciados durante la 57 edición de los premios Grammy.

Blades se llevó la estatuilla al mejor álbum pop latino por "Tangos", mientras que Calle 13 salió victorioso en la categoría de mejor álbum latino de música rock, urbana o alternativa, por "Multiviral".

Se trata del noveno Grammy que consigue Blades en su carrera, mientras que los puertorriqueños suman tres reconocimientos por parte de la Academia de la Grabación estadounidense.

Carlos Vives también puso su firma pronto con el trofeo al mejor álbum latino de música tropical, con "Más + corazón profundo". Es el segundo Grammy que consigue en su carrera.

"Disculpas por mi inglés, mi música es mucho mejor", dijo entre risas el artista colombiano al recoger la estatuilla sobre el escenario del Teatro Nokia de Los Ángeles (EE.UU.), a escasos metros del Staples Center, donde se llevará a cabo la gala de los Grammy.

"Gracias a la Academia por este honor. Gracias a Colombia, un país grande, diferente y único", añadió Vives.

Asimismo, Vicente Fernández ganó el premio al mejor álbum de música regional mexicana por "Mano a mano: tangos a la manera de Vicente Fernández". También es el segundo Grammy en su trayectoria.

En esta ceremonia previa a los Grammy se dan a conocer los ganadores en 74 de las 83 categorías existentes.

Entre los ganadores, hasta ahora, destacan las victorias de "I am Malala: How One Girl Stood Up for Education and Changed the World (Malala Yousafzai)", de Neela Vaswani, como mejor álbum para niños, y el de la canción "The Book Thief", de John Williams, como mejor composición instrumental.

Beyoncé se hizo con su primer premio de la jornada en el campo de mejor sonido "surround" en un álbum, por "Beyoncé".

EFE.