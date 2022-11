Centenares de niños del norte de Bucaramanga se quedaron sin Internet para estudiar

María Fernanda tiene 9 años, hace 12 días intentó ingresar al internet desde el celular de su casa pero la señal era muy débil. Con su mamá recorrieron los edificios de apartamentos del barrio Campo Madrid ubicado en el norte de Bucaramanga para buscar la señal de wifi, pero descubrieron que la conexión había dejado de funcionar para más de 200 niños de ese lugar.

Según lo informaron algunos padres de familia, la señal que estaban recibiendo hacía parte de un programa de conectividad del Gobierno Nacional otorgado a los propietarios de viviendas de interés social, para que estuvieran conectados a internet. Sin embargo, la señal dejó de funcionar y hasta el momento nadie les ha dado explicaciones de lo ocurrido.

“Estamos exigiendo que nos traigan el internet para nuestros hijos, para el estudio de nuestros hijos. Queremos que nos ayuden y que este mensaje llegue a la autoridades, porque nuestros hijos no han podido hacer las tareas, no han podido entrar a clases, no tenemos internet hace 12 días y ya no sabemos qué hacer para las clases de los niños”, explicó Carolina Torres, una de las habitantes del lugar.

En ese sentido padres de familia y niños de varias edades hicieron un video pidiendo ayuda a las autoridades públicas para que la conexión se pudiera reactivar cuanto antes. La comunidad avirtió que si el problema persiste, saldrán a taponar las vías de ese sector de Bucaramanga porque dicen que el problema más grande es que no pueden hacer tareas o ingresar a las clases virtuales.