En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Investigación a Petro en EEUU
Cielo Rusinque
Chuck Norris
Convocatoria Selección

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Ciclista cae fuera de la vía en Milán-San Remo y es trasladada al hospital

Ciclista cae fuera de la vía en Milán-San Remo y es trasladada al hospital

La ciclista italiana sufrió una caída durante la Milán-San Remo femenina y fue trasladada a un hospital, generando atención por su estado y lo ocurrido en la competencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad