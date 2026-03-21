Ciclista cae fuera de la vía en Milán-San Remo y es trasladada al hospital

La ciclista italiana Debora Silvestri sufrió una caída durante la edición 2026 de la Milán-San Remo femenina, en un tramo exigente del recorrido. El hecho generó atención entre corredoras, equipos y espectadores.

El incidente se registró en el descenso de la Cipressa, a menos de 20 kilómetros de la meta, cuando el pelotón avanzaba a alta velocidad. En ese punto, se produjo una caída múltiple que involucró a varias ciclistas, lo que obligó a quienes venían detrás a reaccionar en segundos.

De acuerdo con reportes de la transmisión oficial de la carrera y medios deportivos, Silvestri intentó esquivar a las corredoras en el suelo, pero perdió el control de su bicicleta. Como consecuencia, salió proyectada por encima de la barrera de seguridad y cayó varios metros hacia un nivel inferior de la vía.

Tras la caída, la deportista quedó sobre el asfalto y recibió atención por parte del equipo médico presente en la competencia, que activó el protocolo de asistencia en el lugar. La ciclista fue estabilizada y trasladada en ambulancia a un centro médico cercano. De acuerdo con información de su equipo, se encontraba consciente durante el traslado.



Horas más tarde, reportes médicos indicaron que su condición es estable y que permanece en observación mientras se le practican exámenes para evaluar posibles lesiones. Los primeros diagnósticos señalan contusiones producto del impacto, aunque continúan los análisis para descartar otras afectaciones.

El incidente se presentó en un momento determinante de la competencia, cuando el grupo principal avanzaba en la fase final del recorrido. La situación influyó en el desarrollo de la prueba y dejó a varias corredoras fuera de la disputa por los primeros lugares. Pese a lo ocurrido, la carrera continuó según lo programado y concluyó sin interrupciones adicionales, mientras la atención se centró en el estado de salud de las ciclistas involucradas.

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Por el momento, la deportista continúa bajo supervisión médica, a la espera de nuevos reportes sobre su evolución por parte de su equipo y del centro asistencial.

¿Quién ganó la Milán-San Remo femenina 2026?

La ganadora de la edición 2026 de la Milán-San Remo femenina fue la belga Lotte Kopecky, quien se impuso en un sprint final tras un recorrido de 156 kilómetros entre Génova y San Remo.

Kopecky cruzó la meta en primer lugar por delante de la suiza Noemi Rüegg, mientras que el tercer puesto fue para la italiana Eleonora Gasparrini. La definición se dio en los últimos metros, luego de que el grupo principal se mantuviera compacto hasta el cierre de la competencia.

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La carrera se desarrolló con normalidad hasta los tramos finales, donde se presentaron incidentes que influyeron en el desenlace, aunque la definición se resolvió al sprint entre las corredoras que lograron mantenerse en el grupo de punta.