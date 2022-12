CICR fue contactado por las Farc para liberación del soldado Rojas: MinDefensa

Según el Ministerio de Defensa, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia fue contactado desde el viernes por las Farc para poder adelantar la liberación del soldado Jesús Ángel Rojas Delgado, secuestrado por ese grupo guerrillero.

Publicidad

. @CICR_co fue contactado desde el viernes para liberación del soldado Rojas exclusivamente en manos de las Farc.

.@CICR_co fue contactado desde el viernes para liberación del soldado Rojas exclusivamente en manos de las Farc. — Mindefensa (@mindefensa) December 7, 2015

Así mismo, el comandante del Ejército Nacional, General Alberto Mejía, desmintió que el soldado Rojas estuviera adelantando labores de inteligencia.

Publicidad

“Se encontraba de permiso, es un soldado bachiller, no se encontraba haciendo inteligencia, no está preparado para eso, con corte de cabello típico militar, entonces decir que estaba haciendo inteligencia es una barbaridad, una irresponsabilidad, porque no le vamos a hacer eso a su familia”, dijo el oficial.

Publicidad

Por su parte, este lunes el bloque Jorge Briceño de las Farc se adjudicó el secuestro del soldado Rojas, adscrito a la compañía Santander del batallón Juanambú con sede en Florencia, Caquetá. (Lea también: MinDefensa dice que secuestro de soldado afecta cese unilateral).

En un comunicado, esta guerrilla pide la colaboración del CICR para la liberación del soldado Rojas Delgado y rechazan labores de inteligencia “por parte de los mandos militares, que no solo ponen en riesgo la vida de sus soldados, sino que además atentan contra el cese al fuego unilateral ordenado por el Secretariado de las Farc, con miras a crear un ambiente propicio para la culminación exitosa de los diálogos de paz”.

Publicidad

En días pasados Jesús Rojas, padre del joven soldado, pidió al grupo guerrillero “que lo entreguen cuanto antes”.

Publicidad

“Con lo que ellos están haciendo están violando lo que están pactando en La Habana”, comentó.

Escuche en este audio más información sobre:

Publicidad

-Cuando apenas este lunes se celebrará la noche de las velitas, lo que marca el inicio de la temporada de navidad, el Instituto Nacional de Salud reportó que ya hay 37 personas quemadas con pólvora en el país, 27 adultos y 10 menores de edad.

Publicidad

-El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, consideró como grave el aumento del número de tutelas para acceder a servicios de salud, que según el jefe del Ministerio Público llegan a cerca de 118 mil, lo cual "colapsa los juzgados del país".

-Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Ecuador, Rafael Correa, celebrarán el próximo 15 de diciembre en Cali su cuarto gabinete binacional donde se buscará profundizar las relaciones entre ambos países y la colaboración en asuntos energéticos y de infraestructuras.

Publicidad

- 26 civiles murieron en bombardeos contra la localidad de Al Hol, en el noreste de Siria, al parecer en ataques de la coalición liderada por Estados Unidos según reveló el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.