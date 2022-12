¿Cinismo? Señalados ladrones piden a su víctima no ‘boletearlos’ en redes sociales

Este fin de semana ha circulado en redes sociales un video que genera indignación y repudio contra dos personas que, aparentemente tras robar a una mujer en un centro comercial, le piden no grabarlos ni subir las imágenes a Internet.

“El cinismo de los ladrones” es uno de los cientos de comentarios en redes sociales por el contenido que compartió la mujer víctima mientras relataba lo ocurrido, mientras las dos personas a quienes señala de robarla son retenidas por un celador.

“Esos señores me acaban de robar el computador en Hacienda Santa Bárbara. Gracias a los ángeles me di cuenta. Me metieron la mano en el coche y se estaba embolsillando en su cartera mi computador”, grita la mujer indignada.

“¿Cómo va a hacer eso?”, inquiere el hombre en medio de una sonrisa, a lo que la mujer reacciona diciendo: “¿Qué cómo voy a hacer eso? Usted me roba y aparte de todo me pregunta cómo voy a hacer eso. De la misma forma como usted metió su mano en mis cosas”.

Este es el video que genera polémica en redes sociales por el comportamiento de los señalados ladrones.

