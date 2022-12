Claudia Elena Vásquez bajó de la nube de lanzarse a la política a Carlos Vives

El cantante Carlos Vives habló en Mañanas BLU de los coqueteos que le han hecho desde varios sectores de la política para que se lance a la Alcaldía de Santa Marta. El artista negó de manera tajante que piense postularse a la administración de la capital del Magdalena.

“Yo no quiero ser alcalde”, respondió el artista quien aseguró que la política en Colombia está muy desprestigiada.

“Debemos es unirnos alrededor de la ciudad y no un partido, una ideología ni una forma de pensar”, dijo de manera tajante el artista.

“Me apasiona poder trabajar y cambiar la historia de nuestra política”, afirmó Vives, quien considera que el camino para hacer esas transformaciones es desde su fundación y no desde cargos públicos.

Carlos Vives,

no obstante, reveló que en algún momento llegó a ilusionarse y plantearle esa posibilidad a su esposa, Claudia Elena Vásquez.

“No creas que no sueño con servirle a mi tierra, todo el tiempo, yo digo la política podría traer tan buenas cosas, suena muy romántico”, dijo Vives.

“Yo a veces, en mi romanticismo le digo, te imaginas yo te alcalde que pudiéramos hacer esto, solucionar esto… y ella me dice, no, no, no, no, tú estás loco”, confesó.

“La política ha divido”, dijo el cantante.

