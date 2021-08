Claudia López y Angélica Lozano perdieron un bebé el día de la audiencia de revocatoria de mandato

En entrevista para Bocas, la alcaldesa de Bogotá Claudia López reveló una lucha que muchos no conocían y es su sueño de tener familia. La mandataria, junto a su esposa Angélica Lozano, se habían sometido a un tratamiento de fertilidad el cual había dado resultado.

El mes en el que se enteró que su mujer sería madre también trajo consigo una devastadora noticia para la pareja, precisamente el día en el que le hicieron audiencia de revocatoria de mandato la alcaldesa se enteró que Angélica había perdido a su bebé.

Sin duda ese periodo fue durísimo para la alcaldesa, tanto para su carrera como para su vida familiar. Angélica tenía 11 semanas de embarazo y ese 25 de enero empezó a sentirse mal, sin embargo, no quiso agobiar a su pareja ya que la funcionaria tenía que enfrentarse a un duro proceso.

"Hicimos varios intentos y finalmente en diciembre funcionó. Quedamos embarazadas. Entonces nos dijimos: ‘Bueno, ¿qué es esta felicidad?", indicó la mandataria.

La alcaldesa también habló en Bocas sobre si volvería a intentar tener familia.

"Yo no he sido capaz. Tampoco es que hayamos tenido mucho tiempo porque con la pandemia también llegó el paro y el tercer pico. Pero no he renunciado al sueño y ella tampoco. Tengo que tomar aire y volver a empezar. Todo esto fue en enero. Ya en febrero salimos del pico y comenzó la reactivación. Llegó abril y coincidieron paro y tercer pico. De hecho, se retroalimentaron. Ha sido una licuadora muy brutal", enfatizó.