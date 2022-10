“Colombia es un país que está ávido de reírse”: José Manuel Ospina

El actor, cantante, escritor director y humorista José Manuel Ospina García pasó por los micrófonos de En Blanco y Negro contando distintas anécdotas de su vida y relatando cómo ha sido el desarrollo de su talentosa carrera.





“Yo arranqué en Sábados Felices, fui el primer ganador de 10 programas consecutivos contando chistes. Vengo de una familia bastante humilde y siempre busqué ser artista, busqué cantar pero no había oportunidad en esa época”, dijo.





José Manuel Ospina, quien en la actualidad interpreta el personaje de Saúl en la exitosa serie de Canal Caracol, Niche, lo que diga el corazón, relató que su paso por Sábados Felices le abrió muchas puertas para darse a conocer y empezar su carrera. Allí personificó a ‘Precosito’, un niño que le sacaba una sonrisa a cualquiera con sus ocurrencias.





“Precosito nace de un personaje de televisión llamado Gonzo, con ese personaje fue con el que gané los 10 programas en Sábados Felices (…), en las historias me ayudó mucho Heriberto Sandoval y de la mano de él ganamos”.





Para Ospina el humor ha sido su pasión desde el comienzo y cree que un país como Colombia necesita un espacio en el que pueda soltar una carcajada y distencionarse un poco de lo que sucede en el día a día.





“Pienso que es un país que necesita sobrevivir, no es un país que vive sino que sobrevive diariamente y están ávidos de reírse”.