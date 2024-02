Colombiana en Chile se quejó en redes porque faltó un día al trabajo y no se lo pagaron

Indignación en Chile luego de que se conociera el video de una colombiana, que, en su cuenta de TikTok, se quejó las condiciones laborales de ese país. Y es que, según ella, le parecía "una falta de respeto" porque le dijeron que si faltaba un día a trabajar le iban a descontar el dinero.

"Uy no mor, a lo bien, a lo bien Chile es un abuso. Conseguí trabajo y dizque si falto un día, me van a descontar un día, ¿cómo así?. O sea, si falto una semana, ¿me van a descontar la semana? A lo bien Chile es un abuso, yo estoy enfadada con Chile y no puedo más con este país. Chile es un abuso a lo bien, es que estoy que agarro mis maletas y me voy, a lo bien", fueron las palabras que dijo la colombiana.

Sus comentarios se volvieron virales rápidamente, que llevaron a que el video llegara a más de 2.000.000 de reproducciones generando muchos comentarios en contra de su postura, pues tildaron a la colombiana de "conchuda", "grosera" y "perezosa", pues consideran que no fue un buen trato con ese país.

"Si faltas una semana no te la descuentan, sino que te despiden"; "Muy bien pensado, agarré su maleta y adiós"; "Soy chileno y tiene toda la razón, ayer mi empleador dijo que si no trabajo me despide"; "Me preocupa que no diga humor en la descripción", fueron algunos comentarios que se generaron por las palabras de esta colombiana.

Además, en otro video, la colombiano criticó a los chilenos por su mala energía y actitud, que, según ella, eran los extranjeros los que le daban un sentido a ese país. Y en otro más dijo que ya no estaba decepcionada, sino indignada porque la trataron como venezolana diciendo si lo era sería una delincuente: "No todos son iguales, en mi país también hay gente mala y ladrona. No por unos cuantos deben pagar unos cuantos".