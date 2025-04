Colombiana revela cuánto gana limpiando casas en España durante solo 5 horas; la critican

Una colombiana residente en España se volvió viral en TikTok al revelar cuánto gana limpiando casas durante una jornada de solo cinco horas. Lorena, como se identifica en redes, compartió detalles de su rutina diaria y el ingreso que obtuvo, lo que generó una avalancha de reacciones.

En el video, Lorena explicó que trabaja todos los viernes hasta las 2:30 p. m., iniciando su jornada a las 9:00 a. m. “Es un precio con mis clientes antiguos, ¿cuánto cobrarían ustedes la hora?”, escribió en la descripción de su publicación.

Durante la grabación, mostró parte de su rutina: “Empiezo por la cocina, limpio muy bien todo y luego sigo por el salón. En cada casa tengo una rutina para que me dé el tiempo y no dejar cosas sin hacer”, comentó. En su primer destino del día, trabajó durante tres horas limpiando dos baños, tres habitaciones, una cocina amplia y un salón grande.

Luego, se dirigió a una segunda vivienda, pese a las difíciles condiciones climáticas: “Llovía muchísimo, entonces en el camino me comí un ponqué y una leche. No me dio tiempo de sentarme”, contó. En total, completó la limpieza de dos pisos, cada uno con varias habitaciones y baños.

Al finalizar su jornada, reveló lo que ganó: “He trabajado cinco horas desde las 9:20 a. m. hasta las 2:20 p. m., y me he ganado hoy 50 euros (237.000 pesos colombianos”.

La publicación desató todo tipo de comentarios. Algunos usuarios la cuestionaron por el tiempo dedicado en casas tan grandes: “No mija, tres horas para hacer limpieza a una casa tan grande hay que volar”, comentó una persona. Otros la defendieron: “Todos los comentarios son para criticar. Se gana su dinero trabajando y punto”. También hubo quienes compararon tarifas: “Yo trabajo en limpieza de fin de obra y limpiezas generales, y me pagan a 7 euros”.